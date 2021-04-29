«Мы всё проведём». Беглов пообещал Петербургу «Алые паруса», День города и концерт для болельщиков «Евро»

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о намерении провести в летний сезон большие праздничные мероприятия, несмотря на пандемию. Об этом он заявил 29 апреля в эфире телеканала 78.



«У нас много мероприятий, которые пройдут в летний период. И ПМЭФ, и футбольные матчи, День города, «Алые паруса», Парад Победы. Мы все проведем, но главное соблюдать правила Роспотребнадзора, а еще лучше привиться, чтобы стать участниками мероприятий», — сказал губернатор.



Он добавил, что во время проведения Евро-2020 в городе будут работать три фан-зоны, а также организуют концерт для болельщиков. По словам Беглова, от гостей чемпионата, как и от участников Международного экономического форума потребуют отрицательный тест на коронавирус.

