«Мы всё проведём». Беглов пообещал Петербургу «Алые паруса», День города и концерт для болельщиков «Евро»

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о намерении провести в летний сезон большие праздничные мероприятия, несмотря на пандемию. Об этом он заявил 29 апреля в эфире телеканала 78.
«У нас много мероприятий, которые пройдут в летний период. И ПМЭФ, и футбольные матчи, День города, «Алые паруса», Парад Победы. Мы все проведем, но главное соблюдать правила Роспотребнадзора, а еще лучше привиться, чтобы стать участниками мероприятий», — сказал губернатор.
Он добавил, что во время проведения Евро-2020 в городе будут работать три фан-зоны, а также организуют концерт для болельщиков. По словам Беглова, от гостей чемпионата, как и от участников Международного экономического форума потребуют отрицательный тест на коронавирус.
По плану на стадионе «Санкт-Петербург» в июне должны были состояться 4 матча Евро-2020: 3 игры группового этапа с участием сборных России, Финляндии и Бельгии и четвертьфинал. 23 апреля УЕФА объявил о переносе из Дублина в Петербург еще 3 матчей группового этапа: Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша. Всего город примет 7 матчей. В Смольном уже рассказали, как это ограничит движение транспорта.
Петербургский международный экономический форум пройдет в городе в очном формате 2–5 июня в выставочном центре «Экспофорум».