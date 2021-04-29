В Смольном рассказали, как Евро-2020 ограничит движение в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничении движения транспорта на Крестовском острове во время чемпионата Европы по футболу. Об этом 29 апреля сообщили в Смольном.



Как говорится в сообщении, в период проведения матчей мундиаля будут организованы «периметры безопасности». В связи с этим доступ транспорта на Крестовский остров будет закрыт: с 00.00 до 24.00 — 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля 2021 года, а также с полуночи до трёх утра 13 и 22 июня 2021 года.



В городской администрации отметили, что исключения сделают только для автомобилей экстренных и оперативных служб, в том числе полиции, пожарных, скорой помощи, уборочной техники.

