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В Смольном рассказали, как Евро-2020 ограничит движение в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничении движения транспорта на Крестовском острове во время чемпионата Европы по футболу. Об этом 29 апреля сообщили в Смольном.

Как говорится в сообщении, в период проведения матчей мундиаля будут организованы «периметры безопасности». В связи с этим доступ транспорта на Крестовский остров будет закрыт: с 00.00 до 24.00 — 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля 2021 года, а также с полуночи до трёх утра 13 и 22 июня 2021 года.

В городской администрации отметили, что исключения сделают только для автомобилей экстренных и оперативных служб, в том числе полиции, пожарных, скорой помощи, уборочной техники.

Проехать на остров в период ограничений также смогут его жители и те, кто там работает. Для этого им необходимо будет предъявить пропуск, который нужно получить через МФЦ «Мои документы».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим. Обновлённый календарь матчей смотрите на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

alexpv
А ковида значит они не боятся? Бабло глаза застило. Это не какой-то там фестиваль в Доме Кино закрывать, тут все деньги ФИФА не кону. Какой уж тут коронавирус и его последствия.
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