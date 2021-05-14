Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла почти на треть

По данным совета, за 14 мая к врачам обратились 1229 петербуржцев с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 (против 967 неделю назад). Растет и количество госпитализаций — на 34,06% (с 323 до 433 за сутки). Общее количество активно больных коронавирусом увеличилось за 7 дней на 1,94% (с 14 644 до 14 928). Отметим, накануне в совете также предупреждали о росте заболеваемости. Это уже начало отражаться и в официальной статистике сайта Стопкоронавирус.рф — за последние сутки количество случаев по стране выросло более чем на тысячу .

«Чтобы не допустить интенсивного роста заболеваемости, необходимо выполнять базовые противоэпидемические меры — в общественных местах носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Наибольший эффект в снижении риска заражения COVID-19, а также в снижении показателей смертности от этой инфекции приносит специфическая профилактика — прививка против новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в межведомственном совете.



Общее количество привившихся петербуржцев достигло 606 880 человек, из них 507 555 полностью завершили цикл вакцинации. Запас вакцины в городе составляет 193 822 комплекта доз.

