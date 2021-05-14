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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла почти на треть

Количество новых случаев COVID-19, регистрируемых в медицинских организациях, выросло по сравнению с прошлой пятницей на 27,09%. Об этом 14 мая сообщается в справке межведомственного координационного совета по борьбе с инфекцией при Смольном.

По данным совета, за 14 мая к врачам обратились 1229 петербуржцев с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 (против 967 неделю назад). Растет и количество госпитализаций — на 34,06% (с 323 до 433 за сутки). Общее количество активно больных коронавирусом увеличилось за 7 дней на 1,94% (с 14 644 до 14 928). Отметим, накануне в совете также предупреждали о росте заболеваемости. Это уже начало отражаться и в официальной статистике сайта Стопкоронавирус.рф — за последние сутки количество случаев по стране выросло более чем на тысячу.

«Чтобы не допустить интенсивного роста заболеваемости, необходимо выполнять базовые противоэпидемические меры — в общественных местах носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Наибольший эффект в снижении риска заражения COVID-19, а также в снижении показателей смертности от этой инфекции приносит специфическая профилактика — прививка против новой коронавирусной инфекции», — подчеркнули в межведомственном совете.

Общее количество привившихся петербуржцев достигло 606 880 человек, из них 507 555 полностью завершили цикл вакцинации. Запас вакцины в городе составляет 193 822 комплекта доз.

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Комментарии (2)

Coulthard
Да всем пофиг! В кино сидишь как дурак в маске один, в тц уже при входе максимум один из десяти наденет. В магазинах для чурок типа дикси вообще на маски забили, в более приличных уже тоже почти не парятся на этот счет. То же и в транспорте: в чуркомаршрутках и автобусах 3 парка всем насрать, в нормальных автобусах уже тоже. И чего мы хотим?
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