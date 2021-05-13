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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 40% за неделю

В Петербурге на 39,85% по сравнению с прошлым четвергом выросло количество новых случаев COVID-19, регистрируемых в медицинских организациях. Об этом сообщается в справке межведомственного координационного совета по борьбе с инфекцией при Смольном.

По информации совета, за 13 мая зарегистрировано 1095 заболевших против 783 неделю назад. Также на 32,06% выросла госпитализация взрослых пациентов с COVID-19 — с 287 до 379. Количество активных больных пока увеличивается незначительно: на 2,86% за 7 дней — с 14 649 до 15 041.

Однако власти предупреждают о «признаках роста интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции». «Ситуация требует строго выполнять противоэпидемические меры — носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Но единственной мерой, которая способна предотвратить третью волну эпидемии или значительно сгладить ее течение, является всеобщая вакцинация населения», — подчеркнули в межведомственном совете. И добавили, что на данный момент в Петербурге привились 602 027 человек. Из них 499 874 полностью завершили цикл вакцинации. Запас неизрасходованной вакцины в городе составляет 183 675 комплектов доз.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что главы районных администраций Петербурга получили письмо с просьбой провести кампанию по вакцинации «Спутником V» среди своих подчиненных.

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