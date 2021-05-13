«Есть риск третьей волны». Глав районов Петербурга попросили вакцинировать подчиненных от коронавируса

Бумагу в администрациях получили в начале мая.



«На фоне риска возникновения третьей волны эпидемии … принять меры по привлечению к вакцинации сотрудников», — говорится в документе, отправленном из аппарата вице-губернатора Олега Эргашева. В письме также отмечается, что поручение о привлечении к вакцинации районных чиновников было принято губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В Петербурге 12 мая зафикисрован 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За несколько месяцев прививку от COVID-19 в Петербурге сделали 596 тысяч человек.