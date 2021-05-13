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«Есть риск третьей волны». Глав районов Петербурга попросили вакцинировать подчиненных от коронавируса

В Смольном попросили чиновников районных администраций привиться от COVID-19

Главы районных администраций Петербурга получили письмо с просьбой провести кампанию по вакцинации «Спутником V» среди своих подчиненных. Как рассказали «Фонтанке» 13 мая собеседники в Смольном, письмо было разослано после совещания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Бумагу в администрациях получили в начале мая.

«На фоне риска возникновения третьей волны эпидемии … принять меры по привлечению к вакцинации сотрудников», — говорится в документе, отправленном из аппарата вице-губернатора Олега Эргашева. В письме также отмечается, что поручение о привлечении к вакцинации районных чиновников было принято губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В Петербурге 12 мая зафикисрован 741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За несколько месяцев прививку от COVID-19 в Петербурге сделали 596 тысяч человек.

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