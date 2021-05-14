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Заболеваемость коронавирусом в России за сутки подскочила на 1 000 случаев

Заболеваемость коронавирусом выросла по России, но не в Петербурге

За прошедшие сутки в РФ выявили 9 462 новых заболевших коронавирусом. Оперштаб по борьбе с пандемией 14 мая фиксирует увеличение суточного прироста заболевших по стране.

Накануне этот показатель был 8 380, а позавчера — 8 217. Лидером по заболеваемости COVID-19 остается Москва с 3 818 за 24 часа.

В идущем вторым по этому показателю Петербурге, наоборот, наметился небольшой спад. Так, за прошедший день насчитали 739 новых инфицированных. Днем ранее их насчитали 741.

За сутки на новый вирус проверили более 30 тысяч жителей Петербурга. В Северной столице всего с начала пандемии выявили 425 866 заболевших.

По России насчитали 4 922 901 случай COVID-19. Для 115 116 коронавирус закончился летальным исходом (13 692 в Петербурге). За сутки ковидными признаны 393 смерти (35 в Петербурге).

В мире зафиксировали уже 161 миллион заболевших.

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Комментарии (3)

007_5e4d82afdecb9
Собственно +1000 по России, это +1000 по Москве, у них достаточно часто в четверг-пятницу выскакивали вверх данные, потом обратно
Piter Russo
Вот и парадные и майские подошли... Сколько еще будут играть наши власти в создание коллективного иммунитета через общественные мероприятия?
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