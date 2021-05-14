Заболеваемость коронавирусом в России за сутки подскочила на 1 000 случаев

Накануне этот показатель был 8 380, а позавчера — 8 217. Лидером по заболеваемости COVID-19 остается Москва с 3 818 за 24 часа.

В идущем вторым по этому показателю Петербурге, наоборот, наметился небольшой спад. Так, за прошедший день насчитали 739 новых инфицированных. Днем ранее их насчитали 741.

За сутки на новый вирус проверили более 30 тысяч жителей Петербурга. В Северной столице всего с начала пандемии выявили 425 866 заболевших.

По России насчитали 4 922 901 случай COVID-19. Для 115 116 коронавирус закончился летальным исходом (13 692 в Петербурге). За сутки ковидными признаны 393 смерти (35 в Петербурге).