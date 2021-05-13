Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти

За прошедшие сутки в России выявили еще 8 380 случаев коронавируса. Еще вчера их было 8 217. Больше всего новых заболевших в Москве — 2 787 (вчера их было 2 718).



Петербург по суточной заболеваемости удерживает второе место. В Северной столице за 24 часа тест на COVID-19 сделали более 22 тысяч человек. С начала пандемии в городе заболели 425 127 горожан.

В России выявили уже 4 913 439 случаев коронавируса. Летальных исходов по стране зафиксировали 114 723, из которых 13 657 приходится на Петербург. За сутки коронавирус в России лишил жизни 392 человек (31 в Петербурге).