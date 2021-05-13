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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти

Заболеваемость COVID-19 за сутки выросла и России, и в Петербурге

В Петербурге за 24 часа выявили 741 заболевшего COVID-19 (вчера этот показатель был на отметке 734), сообщает 13 мая оперативный штаб.

За прошедшие сутки в России выявили еще 8 380 случаев коронавируса. Еще вчера их было 8 217. Больше всего новых заболевших в Москве — 2 787 (вчера их было 2 718).

Петербург по суточной заболеваемости удерживает второе место. В Северной столице за 24 часа тест на COVID-19 сделали более 22 тысяч человек. С начала пандемии в городе заболели 425 127 горожан.

В России выявили уже 4 913 439 случаев коронавируса. Летальных исходов по стране зафиксировали 114 723, из которых 13 657 приходится на Петербург. За сутки коронавирус в России лишил жизни 392 человек (31 в Петербурге).

В мире уже более 160 миллионов случаев. Лидером по числу заболевших остаются США почти с 32,8 миллиона. В тройку по этому показателю входят также Индия и Бразилия.

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