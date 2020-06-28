Всероссийский выпускной вечер, кульминацией которого стал проход белоснежного брига на фоне вспышек праздничного салюта, в этом году можно было увидеть только в телевизионной и виртуальной реальностях.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Специально для тех, кто наблюдал за алыми парусами с голубых экранов, компьютерных мониторов и смартфонов, корреспондент и фотограф «Фонтанки» в ночь на 28 июня поднялись на борт корабля, чтобы с воды рассказать и показать то, как выглядела сказка изнутри.

Отправиться навстречу мечте, как завещал автор знаменитой повести, стало возможным на закате, когда солнце начало медленное движение за горизонт. Местом отплытия была выбрана площадь, с которой на возведенную три столетия назад Северную столицу грозно взирает ее отец-основатель Петр I. Тем временем бриг уже занял выжидательную позицию в Финском заливе, чтобы своим финальным проходом завершить главное событие этого лета.

Официальная и концертная части праздника стартовали за час до полуночи. Сначала эстафету от проходившего в течение дня фестиваля «ВКонтакте», который в рамках всероссийского «Выпускного вечера» состоялся в онлайн-формате, приняли ведущие Иван Ургант и Дарья Александрова. Вслед за ними с напутственными словами к виновникам торжества обратился президент России, а затем, согласно многолетней традиции, губернатор Петербурга. Начало пути школьников и студентов во взрослую жизнь было ознаменовано ударом в корабельную рынду.

Далее на Крестовском острове начался концерт звезд отечественной эстрады, для которого была подготовлена специальная сцена, очертаниями напоминающая бегущий по волнам корабль. На глазах у нескольких тысяч зрителей со всей страны выступили Айова, Тимур Родригез, RASA, Сурганова и Оркестр, Вера Брежнева, Дима Билан, диджей ST, а также хедлайнер мероприятия — группа «Звери». Параллельно с этим в трансляцию входили прямые включения из квартир выпускников, которые делились своими воспоминаниями о школьной и студенческой поре.



Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: читатель "Фонтанки" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру" Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как сообщалось ранее, из-за эпидемиологической ситуации грандиозное шоу сменило основную площадку. Если раньше оно проходило посреди зажатой гранитными набережными главной водной артерии, то теперь переместилось на просторы Финского залива.

Номера артистов на этот раз посвятили произведениям писателя Александра Грина — в этом году отмечается 140-летие со дня рождения автора повести «Алые паруса». Режиссером-постановщиком проекта выступил Михаил Колпахчиев.



Инна Метелькова/"Фонтанка.ру"

Ветер наполнил алые паруса белоснежного брига «Россия» после полуночи. Рассекая волны, легендарный парусник вышел в акваторию. Одновременно с этим, ночное небо и водную гладь озарили яркие вспышки праздничного салюта, который прогремел из разных точек: с заранее установленных на воде понтонов, пришвартованной неподалеку баржи и моста Западного скоростного диаметра. Красочная феерия и проход брига стали кульминацией выпускного вечера.



Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру" Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

«Алые паруса» — самый зрелищный праздник выпускников, который ежегодно проходит в Петербурге. В этот раз он состоялся с дополнительными ограничениями, введенными властями в связи с распространением коронавируса, а также новыми форматом и местом проведения мероприятия. Помимо запрета на продажу алкоголя и многочисленных перекрытий дорог, был ограничен вход в парадные высотки, на крыши которой была установлена одна из сцен, для водного транспорта стала недоступна часть акватории устья Невы и Финского залива, а для желающих увидеть действие собственными глазами — Парк 300-летия Петербурга, который обнесли двойным забором, западная часть Крестовского острова и Петровской косы, северный и западный берега Васильевского острова. Соответствующие меры власти города объяснили подготовкой к шоу, а также заботой о здоровье и благополучии петербуржцев.

