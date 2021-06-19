Какие улицы закроют для пешеходов и торговли на время «Алых парусов»

В списке Невский, Каменноостровский, набережные Невы, мосты и другие центральные магистрали.
Ранее о том, что «Алые паруса» должны быть исключительно праздником выпускников, заявил губернатор Александр Беглов.
Согласно опубликованным 19 июня изменениям в постановление 121, ограничения затронут следующие улицы. С 12:00 25 июня до 5:00 26 июня:
- Троицкий мост;
- Петровская наб.;
- Петроградская наб. от Петровской наб. до Сампсониевского моста.
С 16:00 25 июня до 5:00 26 июня:
- Дворцовая пл.;
- Дворцовый проезд;
- Дворцовая наб.;
- Дворцовый мост;
- Миллионная ул.;
- Мошков пер.;
- Мраморный пер.;
- Аптекарский пер.;
- Круглый пер;
- наб. Мойки от Аптекарского пер. до Невского пр.;
- наб. Зимней канавки;
- Певческий проезд;
- Невский пр. от наб. Мойки до Дворцового проезда;
- наб. Мойки от Гороховой ул. до наб. Лебяжьей канавки;
- Казанская ул. от Казанской пл. до Невского пр.;
- наб. канала Грибоедова (нечетная сторона) от Чебоксарского пер. до Невского пр.;
- наб. канала Грибоедова (четная сторона) от Инженерной ул. до Царицынского проезда;
- Малая Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;
- Большая Морская ул. от Невского пр. до Дворцовой пл.;
- Гороховая ул. от наб. Мойки до Адмиралтейского пр.;
- Вознесенский пр. от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Адмиралтейский пр. от Невского пр. до Исаакиевской пл.;
- Адмиралтейская наб. от Дворцового проезда до Сенатской пл.;
- Каменноостровский пр. от ул. Куйбышева до Троицкого моста;
- Троицкая пл. П.С.;
- Мичуринская ул. от Петровской наб. до Мичуринской ул., д. 4;
- Суворовская пл.;
- наб. Лебяжьей канавки;
- наб. Кутузова;
- Сенатская пл.;
- наб. Фонтанки от наб. Кутузова до ул. Чайковского;
- Гагаринская ул. от наб. Кутузова до Шпалерной ул.;
- Кричевский пер.;
- Западный проезд Марсова поля.
С 20:00 25 июня до 5:00 26 июня:
- Сенатская пл. от Английской наб. до Адмиралтейского пр.;
- Адмиралтейский пр. от Исаакиевской пл.;
- Исаакиевская пл. от Адмиралтейского пр. до М. Морской ул.;
- Английская наб. от Благовещенского моста до Сенатской пл.;
- Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.;
- Биржевая пл.;
- наб. Макарова от Биржевой пл. до Биржевой линии;
- пл. Академика Лихачева;
- Биржевой мост;
- Мытнинская наб.;
- Зоологический пер.;
- Кронверкская наб.
С 22:00 25 июня до 5:00 26 июня:
- Благовещенский мост;
- наб. Лейтенанта Шмидта от 8 — 9-й линии В.О. до Благовещенского моста;
- Тучков мост;
- Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр. Добролюбова;
- Сампсониевский мост;
- Пироговская наб. от Сампсониевского моста до Литейного моста;
- Большой Сампсониевский пр. от Пироговской наб. до Клинической ул.;
- Литейный мост;
- Воскресенская наб. от Литейного моста до Потемкинской ул.
На эту территорию будут допускаться только организованные группы выпускников, сопровождающие их лица по билетам, а также лица, обеспечивающие проведение праздника. Это ограничение не затронет лиц, которые проживают на данной территории, а также иные категории лиц, которые определит оргкомитет.
Также с 16:00 25 июня до 6:00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на следующей территории:
- от наб. Макарова по оси 1-й линии В.О. и Кадетской линии В.О. до Университетской наб., далее по оси Университетской наб. до Благовещенского моста, далее по оси Благовещенского моста и ул. Труда до ул. Галерной, далее по оси ул. Галерной до Вознесенского пр., далее по оси Вознесенского пр. до Адмиралтейского пр., далее по оси Адмиралтейского пр. до Невского пр., далее по оси Невского пр. до нечетной стороны наб. р. Мойки, далее по оси наб. р. Мойки и ул. Пестеля до Гагаринской ул., далее по оси Гагаринской ул. до Шпалерной ул., далее по оси Шпалерной ул. до Потемкинской ул., далее по оси Потемкинской ул. до Воскресенской наб., далее по оси Воскресенской наб. до Литейного моста, далее
- по оси Литейного моста до Арсенальной наб., далее по оси Арсенальной наб.
- до ул. Михайлова, далее по оси ул. Михайлова до ул. Комсомола, далее по оси
- ул. Комсомола до ул. Академика Лебедева, далее по оси ул. Академика Лебедева до Боткинской ул., далее по оси Боткинской ул. до Большого Сампсониевского пр., далее по оси Большого Сампсониевского пр. до Финляндского пр., далее по оси Финляндского пр. и Сампсониевского моста и ул. Куйбышева до Кронверкского пр., далее по оси Кронверкского пр. до пр. Добролюбова, далее по оси пр. Добролюбова до Большого пр. П.С., далее по оси Большого пр. П.С. и Тучкова моста до наб. Макарова.
Руководителям организаций и ИП необходимо исключить нахождение на этой территории в период проведения праздника сотрудников, кроме сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Также не допускается нахождение физических лиц на крышах зданий в пределах этой территории.