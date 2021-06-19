Беглов: На «Алые паруса» пустим только выпускников

На территорию проведения праздника «Алые паруса» в центре Петербурга будут допущены только выпускники.



«Мы обязательно проведем праздник «Алые паруса». Создадим безопасную санитарную зону, в которую, в том числе, войдут Дворцовая площадь и набережные. Туда пригласим только выпускников. Все остальные могут посмотреть праздник по телевизору», — цитирует заявление губернатора Северной столицы Александра Беглова его пресс-служба 19 июня.



По его словам, выпускники заслужили праздник: в этом году особенно много стобалльников и медалистов. Власти обеспечат максимальную безопасность мероприятия, подчеркнул градоначальник.

