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Беглов: На «Алые паруса» пустим только выпускников

На территорию проведения праздника «Алые паруса» в центре Петербурга будут допущены только выпускники.

«Мы обязательно проведем праздник «Алые паруса». Создадим безопасную санитарную зону, в которую, в том числе, войдут Дворцовая площадь и набережные. Туда пригласим только выпускников. Все остальные могут посмотреть праздник по телевизору», — цитирует заявление губернатора Северной столицы Александра Беглова его пресс-служба 19 июня.

По его словам, выпускники заслужили праздник: в этом году особенно много стобалльников и медалистов. Власти обеспечат максимальную безопасность мероприятия, подчеркнул градоначальник.

Репетиция праздника прошла в ночь на 18 июня. Смотрите на «Фонтанке», как бриг «Россия» делал круги на Неве.

Первый праздник «Алые паруса» прошел 60 лет назад. Этот юбилей ляжет в основу праздника 2021 года. Также в нем найдет отражение 800-летие небесного покровителя Петербурга князя Александра Невского.

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Комментарии (6)

265862014
Маразм крепчал... И 800 лет покровительства..... При том, что СПб. всего-то 318........эй, вызовите губернатору санитаров!! И да, прокуратуру тоже вызывайте, он в бреду антиконституционные высказывания допускает - дискриминация граждан РФ, считаю это внутренний экстремизм))
zorkii
А кто тогда даст разрешение самому Беглову? Или это опять другое, как без маски на день города цветы возлагать 25 мая 2020 года....
Урус-Баши
Интересный способ заразить только будущее страны, не тронув старпёров.
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