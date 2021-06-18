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«Алые Паруса» подарили петербуржцам еще одну романтичную ночь. Бриг красуется на фоне Петропавловской крепости

Бриг «Россия» сделал два круга на Неве и пошел на третий

В Петербурге продолжается подготовка к празднику выпускников. В зрелищности она не уступает самим «Алым Парусам».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Бриг «Россия» преодолел Троицкий мост в ночь на 18 июня. Судно во всей красе прошло до стрелки Васильевского острова и развернулось в обратном направлении.

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Через некоторое время, на радость публике, бриг «Россия» взял курс на второй круг и снова направился в сторону Дворцового моста. Ближе к часу ночи последовал и третий.

Вероятно, на самом бриге команда отрабатывает маневры, но с берега картина выглядит исключительно романтично.

Как и во время первой репетиции несколько дней назад, на набережных оказалось немало желающих заснять проход брига. По наблюдением «Фонтанки», обошлось без толкотни и давки.

Праздник выпускников «Алые Паруса» пройдет 25 июня. Петь будет Лобода.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

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