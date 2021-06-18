Бриг «Россия» преодолел Троицкий мост в ночь на 18 июня. Судно во всей красе прошло до стрелки Васильевского острова и развернулось в обратном направлении.
Через некоторое время, на радость публике, бриг «Россия» взял курс на второй круг и снова направился в сторону Дворцового моста. Ближе к часу ночи последовал и третий.
Вероятно, на самом бриге команда отрабатывает маневры, но с берега картина выглядит исключительно романтично.
Как и во время первой репетиции несколько дней назад, на набережных оказалось немало желающих заснять проход брига. По наблюдением «Фонтанки», обошлось без толкотни и давки.
Праздник выпускников «Алые Паруса» пройдет 25 июня. Петь будет Лобода.