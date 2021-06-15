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Великий поход за алыми парусами. В Петербурге репетиция праздника выпускников заставила зрителей побегать

В Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса»

В Петербурге 14 июня проходит репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Из-за стратегически важной отработки передвижений парусника «Россия» Троицкий мост развели раньше обычного, в 23.00.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» с места событий, несмотря на то, что переправу развели уже в одиннадцать вечера, «Россия» еще в 23.30 в компании катеров кружила у Литейного моста, чем спровоцировала чрезвычайно сильные эмоции у водителей. Они выбегали из своих автомобилей ради красивых снимков.

автор видео Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

Около 23.40 парусник резко развернулся и на крейсерской скорости помчался к Троицкому мосту. Толпа попыталась бежать следом, но быстро сдалась. После судно направилось к Петропавловской крепости, а затем взяло обратный курс к мосту. Люди снова побежали, чтобы сделать красивый снимок во время прохода «России» через разведенную переправу.

СПб ГБУ «Мостотрест» заранее предупреждал о ранней разводке моста. Также Троицкий мост будет недоступен для движения каждую ночь, начиная с вечера 17 июня. В день празднования «Алых парусов» проезд по переправе перекроют более чем на сутки — с полудня 25 июня до 18:00 следующего дня.

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Комментарии (4)

Diderot
Черные паруса впору вешать
266089060
Эта власть неадекватна
xepnuminu
грёбаный стыд.
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