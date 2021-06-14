Троицкий мост в Петербурге поднимется до утра из-за репетиции «Алых парусов»

Троицкий мост в Петербурге из-за репетиции праздника выпускников «Алые паруса» разведут уже в 23:00 14 июня и сведут только в 4:50 утром следующего дня, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест». В этот же промежуток времени будет закрыто движение и по набережной Лебяжьей канавки.



Кроме того, вечером 15 июня с 19:00 по Каменноостровскому пр. в направлении от ул. Куйбышева к Троицкому мосту будет закрыта для движения крайняя правая полоса. А с 22:30 15 июня до 6:00 16 июня — по Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной.

