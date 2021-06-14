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Троицкий мост в Петербурге поднимется до утра из-за репетиции «Алых парусов»

Троицкий мост в Петербурге из-за репетиции праздника выпускников «Алые паруса» разведут уже в 23:00 14 июня и сведут только в 4:50 утром следующего дня, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест». В этот же промежуток времени будет закрыто движение и по набережной Лебяжьей канавки.

Кроме того, вечером 15 июня с 19:00 по Каменноостровскому пр. в направлении от ул. Куйбышева к Троицкому мосту будет закрыта для движения крайняя правая полоса. А с 22:30 15 июня до 6:00 16 июня — по Троицкому мосту в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной.

Также Троицкий мост будет недоступен для движения каждую ночь начиная с вечера 17 июня. В день празднования «Алых парусов» проезд по переправе перекроют более чем на сутки — с полудня 25 июня до 18:00 следующего дня.

Подробно об ограничениях движения в центре города на время подготовки к празднику читайте на «Фонтанке».

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