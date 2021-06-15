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Петербургским выпускникам на «Алых парусах» споет Лобода

Организаторы праздника выпускников «Алые паруса» рассекретили имена артистов, которые выступят на сцене 25 июня.

Самые популярные свои песни перед школьниками исполнят победитель второго сезона телешоу «Маска» JONY, 15-летний певец, кавер-артист Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, известные по «Орлу и решке». К ним присоединятся музыкальная группа Cream Soda и исполнитель Niletto, Ирина Дубцова и Светлана Лобода. Имена тех, чьими выступлениями завершат праздничный концерт, пока держат в секрете.

Ведущими вечера выбраны Иван Ургант и Даша Александрова.

Шоу на Дворцовой дополнят мультимедийными элементами. Как сообщил режиссёр праздника Михаил Колпахчиев, на экранах друг друга будут сменять сюжеты о значимых исторических событиях, например о первом полёте человека в космос или о победе князя Александра Невского и его войска на Чудском озере, а также о людях — Александре Пушкине и Михаиле Ломоносове.

Репетиция «Алых парусов» прошла в городе 14 июня. Ради красивых снимков водители выходили из салонов своих машин, Троицкий мост был разведён до утра.

Бриг «Россия» — главный символ праздника выпускников — пришвартовался у Петропавловской крепости 1 июня.

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Комментарии (4)

Cveta
Это какое сумасшествие устраивать такое мероприятие, в то время как разворачивать доп койки под коронавирус.
Danik
"на экранах друг друга будут сменять сюжеты о значимых исторических событиях, например о первом полёте человека в космос или о победе князя Александра Невского и его войска на Чудском озере, а также о людях — Александре Пушкине и Михаиле Ломоносове." А где же удачные сегодняшние герои, на которых надо равняться? Чубайс, Абрамович, Березовский, Кириенко, Черномырдин? Где люди, что развалили и разворовали огромную и богатую страну? Почему их как пример не показывают?
sakorol
А как же этого Даню ,который на форуме отличился ,забыли?
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