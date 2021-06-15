Петербургским выпускникам на «Алых парусах» споет Лобода

Самые популярные свои песни перед школьниками исполнят победитель второго сезона телешоу «Маска» JONY, 15-летний певец, кавер-артист Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, известные по «Орлу и решке». К ним присоединятся музыкальная группа Cream Soda и исполнитель Niletto, Ирина Дубцова и Светлана Лобода . Имена тех, чьими выступлениями завершат праздничный концерт, пока держат в секрете.

Ведущими вечера выбраны Иван Ургант и Даша Александрова.



Шоу на Дворцовой дополнят мультимедийными элементами. Как сообщил режиссёр праздника Михаил Колпахчиев, на экранах друг друга будут сменять сюжеты о значимых исторических событиях, например о первом полёте человека в космос или о победе князя Александра Невского и его войска на Чудском озере, а также о людях — Александре Пушкине и Михаиле Ломоносове.



Репетиция «Алых парусов» прошла в городе 14 июня. Ради красивых снимков водители выходили из салонов своих машин, Троицкий мост был разведён до утра.



Бриг «Россия» — главный символ праздника выпускников — пришвартовался у Петропавловской крепости 1 июня.

