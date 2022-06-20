Сцена с зеркалом, молодежные кумиры и таинственный хедлайнер. Как пройдет праздник выпускников «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 24 июня. По традиции на Дворцовой площади пройдет концерт молодежных кумиров, а по Неве проплывет та самая бригантина с алыми парусами под россыпь фантастического салюта.



Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для исполнителей уже готова сцена с огромным экраном на главной площади города. В этом году она необычайно технологичная и легко трансформируемая. Ее объемная и сложная конструкция будет сочетать в себе множество геометрических элементов, которые расположатся в разных плоскостях и позволят артистам работать на различных уровнях одновременно. Одним из важных элементов сцены станет зеркало, установленное напротив экрана, которое будет создавать необычные визуальные эффекты.



Концерт на Дворцовой площади откроют молодые исполнители, прошедшие строгий кастинг: за право выступить на самой большой концертной площадке для выпускников боролись больше пятисот творческих коллективов и исполнителей от 16 до 35 лет в четырех номинациях (песня, танец, ведущий и смешанные жанры).

После молодых и талантливых, но пока неизвестных широкой публике исполнителей на сцену выйдут звезды молодежной музыки: Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и GALIBRI& MAVIK.



В звездном марафоне заявлены три отделения с собственными хедлайнерами. В первом отделении хедлайнером станет российская джипси-фолк-рок-группа The Hatters. Главной звездой второго отделения будет Полина Гагарина. Имя третьего хедлайнера держится в секрете.

«Его появление на самой зажигательной сцене лета станет для выпускников настоящим подарком! — обещают организаторы. — Под популярные хиты этого исполнителя вчерашние школьники и встретят свой первый взрослый рассвет».

Тот, кто не попадет на праздник выпускников, сможет увидеть все действие по телевизору или в интернете — концерт с участием звезд начнется 24 июня в 22:00 в прямом эфире Пятого канала, а также на сайте Пятого и его официальных аккаунтах в социальных сетях. Фейерверк и проход бригантины с алыми парусами, по предварительной информации, запланированы на 00:40.



18+

Мария Лащева

