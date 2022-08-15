Явка обязательна, но ни к чему не обязывает. Зачем петербуржцев зовут в военкомат

Фото: Сычкова Екатерина/URA.RU/TASS Поделиться Поделиться





Нетипичной формы вызовы в военкомат, которыми засыпали жителей дома на Вознесенском проспекте, «взволновали интернет». Пока одни задавались тревожными вопросами, другие отвечали им аккуратным лахтинским почерком — мол, это все фейк, таких повесток не существует. В военкомате Адмиралтейского и Кировского районов, куда позвонил корреспондент «Фонтанки» под видом получателя сего, признались в авторстве повесток с пугающе-красным штампом «Явка обязательна!»



— Военкомат.

— Здравствуйте. Не подскажете, пожалуйста: мне в почтовый ящик пришла повестка. Военкомат Адмиралтейского и Кировского районов, там есть печать…



— Явиться для уточнения данных, да?

— Я хочу понять, это от вас или нет?

— Да-да-да, от нас. Это ни к чему не обязывает. Приезжаете, заполняете анкету. Решение [о военной службе по контракту] в любом случае за вами. Да — да. Нет — нет.

— Я понял. Тут просто написано, что явка обязательна, такой штамп красный [стоит].

— Ну, да, сейчас такая форма. Опять же, нам нужно для отчетности, скажем.



— Разве не должны вручать под подпись? Или просто сунули в ящик и все?

— Мало ли чего должны или не должны. Нам для отчетности надо, поэтому заходите. Даже в выходные можно.

— Но я же могу вообще не приходить? Честно говоря, не хочется. Я могу по телефону отказ от воинской службы дать.

— Тут не в отказе дело. Если вы придете, заполните анкету, у нас будут списки охваченных… У нас работа такая. Вот обязали всех оповестить и предоставить, как говорится, отчет по оповещенным.

— Хорошо.

— Если не сложно, зайдите.



— У нас просто они во всех ящиках в доме. Что вообще происходит?

— Ну, вот обязали. У нас такая работа. — Ага, ладно, я вас понял.

— В военкоматах сугубо гражданские, если на то пошло. Поэтому зайдите, пожалуйста, анкету заполните. И всё.

— Я правильно понял: приходить не обязательно, но лучше прийти, потому что так красивее будет?

— Да.

О необходимости отчитываться перед вышестоящей инстанцией рассказывал и помощник военного комиссара Коренев, с которым «Фонтанка» встретилась в военкомате Петроградского района на Большой Монетной. Учреждение было готово принять явившихся даже в субботу. Вероятно, так же обстоят дела и в военкомате Адмиралтейского и Кировского районов.



«Фонтанка» нашла во «ВКонтакте» как минимум одного петербуржца, которому предназначалась такая повестка. В подписках красноречиво виднелся паблик «Эту страну не победить» с Владимиром Путиным на главном фото.

Сергей (имя изменено по просьбе петербуржца. — прим. ред.) уточнил, что лично документ не видел и вообще давно не живет в доме, куда ему отправили бумагу. Сам документ он назвал «бумажкой на лоха». «Даже если я не собираюсь прятаться от военной обязанности, зачем мне терять время на поход в военкомат, если я могу просто выбросить эту бумажку?» — уточнил мужчина.



В военкомат, кстати, Сергей являться не собирается. На вопрос о том, что он планирует делать дальше, петербуржец ответил так: «Ничего я не думаю. У меня повестки нет». И добавил улыбающийся смайлик.

«Военный комиссариат действительно вправе извещать и призывников, и тех, кто уже находится на воинском учете после того, как отслужил (или даже не служил и находится в запасе), о необходимости явиться для уточнения данных воинского учёта. Более того, у тех, кто состоит на воинском учёте, есть обязанность информировать военный комиссариат о некоторых изменениях. Например, об изменении уровня образования или изменении места работы», — объяснил «Фонтанке» адвокат Александр Передрук.

С правовой точки зрения в этом вопросе есть важный нюанс. Обязанность явиться в военкомат у гражданина РФ появляется только после того, как комиссариат под подпись вручает ему повестку или через сотрудника военкомата лично, или через работодателя/образовательное учреждения.



За неявку после подписанной (!) повестки для уточнения данных в документах воинского учета предусмотрена административная ответственность: предупреждение или штраф от 500 до 3000 рублей по статье 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»). Такое же наказание грозит тем, кто уклоняется от военных сборов. К уклонистам от срочной службы закон более суров: в зависимости от мотивов, их может ждать и административная, и уголовная ответственность.

Как добавляет Передрук, у повестки есть утвержденная форма: «Там должны быть сведения о том, какое лицо вызывается, его место жительства, куда он вызывается, когда и с какой целью. Повестка делится на две части: сама повестка и корешок после линии отреза, который призывник или человек, состоящий на воинском учете, подписывает. Потом этот корешок должен оставаться в личном деле гражданина в военкомате в качестве подтверждения вручения повестки. Безусловно, ещё в повестке должна быть печать и подпись военного комиссара».



Все эти данные указывают в повестке независимо от того, к какому виду она принадлежит (для уточнения персональных данных, прохождения медицинского освидетельствования, явки на призывную комиссию или отправки на срочную службу). Адвокат обратил внимание на то, что в самом военкомате явившегося гипотетически может ждать ещё одна повестка. Например, если человек пришел уточнить персональные данные в документах, в комиссариате ему имеют право вручить повестку уже на военные сборы.

Информация о военной службе по контракту все чаще попадается на глаза петербуржцам. Она — в социальных сетях в пабликах районных администраций, листовками на уличных столбах, плакатами на городских рекламных щитах, таргетом у «Яндекса». Официально объявлен набор в три добровольческих батальона от Петербурга, которые будут направлены на Украину. Смольный пока не сообщал, что укомплектован хотя бы один. Соседняя Ленобласть словно соревнуется, корректируя условия и увеличивая, вслед за городом, сумму единовременной «губернаторской» выплаты до 300 тысяч. За агитацией замечен глава самого большого района — Всеволожского. Андрей Низовский записал мотивирующий видеоролик, где сообщил, что в областные военкоматы поступает шквал звонков. В петербургском военкомате корреспонденту «Фонтанки» говорили, что «люди идут — не рекой, но ручейком».



Алина Ампелонская, Федор Данилов, «Фонтанка.ру»

