    Пробки

    3/10

    usd60.37eur61.36
    Интервью с ГоблиномГрязная работа за спасибоБои ММА в МуриноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    Как в Петербурге. Ленобласть увеличила выплаты для желающих поехать на Украину

    3992
    4 комментария

    Размер единовременной выплаты добровольцам артиллерийских батальонов «Невский» и «Ладожский», которые формируются в Ленобласти для отправки на Украину, увеличен. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.

    «Поступающие на службу по контракту получат по 300 тысяч рублей. Место регистрации не имеет значения для получения выплаты, оформляемой областным военкоматом», — сказано в сообщении.

    До этого при поступлении на службу в батальон обещали 200 тысяч рублей и облегченное поступление в вузы, а детям участников СВО — места в детских садах вне очереди.

    А в Петербурге добровольцев для отправки на Украину набирают в батальоны «Кронштадт», «Нева» и «Павловск» (изначально назывался «Балтика»). Им обещают те же единовременные выплаты в 300 тысяч (сначала было 100) и аналогичные льготы детям. Заключить контракт на вступление в «именное» подразделение можно на срок от полугода, сохранение рабочего места при этом гарантируют. Подробнее о том, как набирают бойцов и что их ждет, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close