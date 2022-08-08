Как в Петербурге. Ленобласть увеличила выплаты для желающих поехать на Украину

Размер единовременной выплаты добровольцам артиллерийских батальонов «Невский» и «Ладожский», которые формируются в Ленобласти для отправки на Украину, увеличен. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Поступающие на службу по контракту получат по 300 тысяч рублей. Место регистрации не имеет значения для получения выплаты, оформляемой областным военкоматом», — сказано в сообщении.
До этого при поступлении на службу в батальон обещали 200 тысяч рублей и облегченное поступление в вузы, а детям участников СВО — места в детских садах вне очереди.
А в Петербурге добровольцев для отправки на Украину набирают в батальоны «Кронштадт», «Нева» и «Павловск» (изначально назывался «Балтика»). Им обещают те же единовременные выплаты в 300 тысяч (сначала было 100) и аналогичные льготы детям. Заключить контракт на вступление в «именное» подразделение можно на срок от полугода, сохранение рабочего места при этом гарантируют. Подробнее о том, как набирают бойцов и что их ждет, читайте в материале «Фонтанки».