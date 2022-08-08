Как в Петербурге. Ленобласть увеличила выплаты для желающих поехать на Украину

Размер единовременной выплаты добровольцам артиллерийских батальонов «Невский» и «Ладожский», которые формируются в Ленобласти для отправки на Украину, увеличен. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.



«Поступающие на службу по контракту получат по 300 тысяч рублей. Место регистрации не имеет значения для получения выплаты, оформляемой областным военкоматом», — сказано в сообщении.



До этого при поступлении на службу в батальон обещали 200 тысяч рублей и облегченное поступление в вузы, а детям участников СВО — места в детских садах вне очереди.

