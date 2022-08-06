«И всплыл Петрополь как тритон, по пояс в воду погружен». Хроника бурного дня в Петербурге

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6 августа, аккурат после фестиваля Фонтанка-SUP, город накрыло настоящее наводнение: пришел обещанный ливень и ветер и принес с собой сразу несколько городских развлечений. Пока одни смывались от дождя или дождем, другие буйством стихии наслаждались и даже не пытались от нее скрыться. Редакция «Фонтанки» в течение дня следила за тем, как Петербург уходит под воду, и составила хронику событий.



Непогоду поставила в Петербург Прибалтика, ливни пока под санкции не попали. Обещанный синоптиками дождь и ветер с порывами до 27 м/с не заставил себя долго ждать. В городе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, а сотрудники водоканала приготовились к обороне и начали дежурить по всем районам Петербурга, особенно — в самых нежных и уязвимых к воде. На перекрестке Парашютной и Репищевой своего часа ждала насосная станция, и ждать ей долго не пришлось.



Первые удары стихии и молний пришлись на Курортный район и подкосили не только попавших под ливень жителей, но и деревья. В Рощино образовалась импровизированная арка из веток над проезжей частью — ель упала, нависнув прямо над дорогой. К 16:10 стихийный апокалипсис перебрался с Курортного района в Петербург, а беспечно прогуливающиеся жители начали спасаться бегством. Скрываться пытались в еще не захваченными водой территориями, но ливень был быстрее и добрался и до Зеленогорска, и до Петроградской стороны.



Непогода продолжила проверять на прочность деревья и инфраструктуру Петербурга, но проверку они, увы, не прошли. Сначала неустойчивое дерево снова добавило адреналина автомобилистам на дороге к Шалашу Ленина в Сестрорецке, а затем силы природы перешли в атаку и сразили сразу несколько автомобилей в Петербурге. На Бассейной в Зеленогорске ствол помял припаркованную машину и оборвал провода, в Приморском районе на проспекте Королева, 15, под удар попал «Хёндэ», а на Шаврова, 15, и автомобиль, и проезжую часть пришлось спасать экстренным службам. Найдена и машина самого, пожалуй, счастливого автолюбителя города: огромное дерево, упав, аккуратно «обняло» ветками его Renault, не причинив никакого вреда.

Фото: Megapolisonline Поделиться Поделиться





Вскоре к атаке подключились и столбы — они перегородили дорогу автомобилистам на выезде из «Меги» на Мурманское шоссе



Фото: СПб ГКУ «Ленсвет» Поделиться Поделиться





Быстро гроза стала опасна не только для имущества петербуржцев, но и для них самих. На проспекте Большевиков возле гипермаркета «О’Кей» на жительницу города рухнула остановка, которую понесло ветром. По словам очевидцев, пострадавшая получила травмы.



Спасающимся петербуржцем тоже сухими из воды выйти не удалось: у станции метро «Пионерская» подтопило пешеходный переход. Тем, кому не удалось искупаться 5 августа в +29, удалось сделать это сегодня: ливень нарушил работу канализации и на Коломяжском образовался еще один канал в Петербурге. Пока одни пешеходы старались обойти образовавшийся водоем или сохранить хотя бы обувь и разуться, другие со своим положением смирились и обреченно переходили, вернее сказать, переплывали дорогу по колено в воде.





Добравшиеся до метро петербуржцы тоже потерпели неудачу. Выйти из подземки у Московского вокзала тоже было не так-то просто: станцию метро затопило вслед за улицами города. В метрополитене Петербурга «Фонтанку» заверили, что к шести вечерам вестибюль удалось избавить от воды, однако видео затопленной станции на портале «Мегаполис» осталось.

К 17 часам не выдержала и ливневая канализация. На Савушкина из канализационного люка хлынул свой поющий фонтан покруче, чем в ОАЭ — выше шестого этажа и с соответствующими цветом и запахом. (видео с фонтаном) К 17:30 фонтан в «Водоканале» смогли отключить, но на ударных по центру города забарабанили люки. Корреспондент «Фонтанки» стал очевидцем того, как потокам воды удалось подбросить чугунную крышку вверх.





В «Водоканале» водный концерт объяснили сверхрасчетным ливнем, который не только оправдал надежды синоптиков, но и превзошел все ожидания городской системы канализации. Система работала в режиме максимальной гидравлической нагрузки по всей территории города, однако ливень в два раза превысил расчетные значения и скрасил выходные петербуржцев зрелищным водным шоу. К счастью, хотя бы фонтан на Савушкина остался единственным и неповторимым.



Добрался дождь и до тех, кто сегодня прочитал прогноз погоды и решил остаться дома. Жители одного из домов на набережной Черной речки прислали в редакцию видео со своим личным ливнем, правда, на лестничной клетке. Пока город заливало, жильцы недавно введенной в эксплуатацию многоэтажки пытались поймать дождевую воду в ведра. Урожай был приличный: ведра заполнило до краев.



Нашлись 6 августа и оптимисты, которые посчитали, что у природы нет плохой погоды. На Комендантском проспекте бежали не от ливня, а к нему, причем с элементами акробатических трюков. Одна из петербурженок, попавших на видео, делала колесо прямо по лужам, а другая, сохраняя полную невозмутимость, качалась на качелях.





Открыл ливень и прежде закрытые для жителей города двери. Новый, да еще и бесплатный, вход в парк «Ораниенбаум» в Ломоносове прорубило упавшее на ограждение дерево. Официально парк 6 августа не работал из-за объявленного «оранжевого» уровня опасности, но две девушки с Комендантского и другие отчаянные наверняка бы воспользовались новой открытой возможностью.

