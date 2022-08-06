Ненастье в Петербурге набирает обороты: деревья падают на дороги, провода и автомобили

Непогода проверяет на прочность деревья и инфраструктуру Петербурга. Счёт поваленному и поломанному 6 августа ведут в соцсетях.
Одними из первых удар стихии переживали в Курортном районе Петербурга. Без жертв среди деревьев не обошлось. В Рощино упала ель, нависнув над дорогой так, что рисковым автомобилистам осталась арка из колючих веток.
Ещё одно ветвистое препятствие лежит на дороге к Шалашу Ленина в Сестрорецке, пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На Бассейной в Зеленогорске ствол помял припаркованную машину и оборвал провода.
В Приморском районе на проспекте Королёва, 15, под удар попал «Хёндэ». Ещё одно дерево рухнуло на Шаврова, 15. Там, судя по фото, автомобиль и дорогу уже пытаются освободить экстренные службы.
«Мегаполис» пишет, что на Кронверкском проспекте рабочие освобождают трамвайные пути, которые оказались заняты ещё одной жертвой шторма.
На проспекте Большевиков в Невском районе «сдуло» остановку, пострадала женщина.
В субботу Петербург накрыла обещанная синоптиками гроза. В прогнозах ливень и ветер с порывами до 27 м/с.