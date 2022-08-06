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    Ненастье в Петербурге набирает обороты: деревья падают на дороги, провода и автомобили

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    3 комментария
    Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
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    Непогода проверяет на прочность деревья и инфраструктуру Петербурга. Счёт поваленному и поломанному 6 августа ведут в соцсетях.

    Одними из первых удар стихии переживали в Курортном районе Петербурга. Без жертв среди деревьев не обошлось. В Рощино упала ель, нависнув над дорогой так, что рисковым автомобилистам осталась арка из колючих веток.

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    Ещё одно ветвистое препятствие лежит на дороге к Шалашу Ленина в Сестрорецке, пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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    На Бассейной в Зеленогорске ствол помял припаркованную машину и оборвал провода.

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    В Приморском районе на проспекте Королёва, 15, под удар попал «Хёндэ». Ещё одно дерево рухнуло на Шаврова, 15. Там, судя по фото, автомобиль и дорогу уже пытаются освободить экстренные службы.

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    «Мегаполис» пишет, что на Кронверкском проспекте рабочие освобождают трамвайные пути, которые оказались заняты ещё одной жертвой шторма.

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    На проспекте Большевиков в Невском районе «сдуло» остановку, пострадала женщина.

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    В субботу Петербург накрыла обещанная синоптиками гроза. В прогнозах ливень и ветер с порывами до 27 м/с.

    Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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