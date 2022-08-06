На петербурженку во время грозы рухнула остановка, которую снесло ветром

Петербурженка пострадала во время грозы днем 6 августа. На женщину рухнул остановочный павильон, не устоявший против сильного ветра.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на проспекте Большевиков возле гипермаркета «О’Кей», пишет «Мегаполис». По их словам, она получила травмы.



«Фонтанка» направила запрос в ГУ МЧС по Петербургу и в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Циклон в Петербург принесло из Прибалтики. Основной удар стихии синоптики и приготовившийся сушить улицы Водоканал ждут до семи часов вечера.

