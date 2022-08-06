На Петербург наползает сверкающая хмарь. Водоканал на низком старте

В Петербурге совсем скоро начнётся обещанный 6 августа дождь. Туча наползает на город с запада, где-то уже гремит и сверкает.
По данным погодного сервиса «Яндекса», дождь начался в Кронштадте, поливает Ломоносов, Петергоф и Стрельну. Туча дотянулась до Приморского района и накроет город около четырёх часов дня.
Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что первые очаги грозы подойдут к Петербургу к 15–16 часам.
Синоптики обещали горожанам в субботу грозы, ливни, местами град и ветер с порывами до 27 м/с. В городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Основной удар стихии ждут с трёх до семи часов вечера, сообщили в «Водоканале». Бригады предприятия будут дежурить во всех районах города, под особым контролем «уязвимые» к скоплениям воды адреса. Так, на перекрёстке Парашютной и Репищевой своего часа ждёт передвижная насосная станция.