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    На Петербург наползает сверкающая хмарь. Водоканал на низком старте

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    Фото: читатель «Фонтанки.ру»
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    В Петербурге совсем скоро начнётся обещанный 6 августа дождь. Туча наползает на город с запада, где-то уже гремит и сверкает.

    По данным погодного сервиса «Яндекса», дождь начался в Кронштадте, поливает Ломоносов, Петергоф и Стрельну. Туча дотянулась до Приморского района и накроет город около четырёх часов дня.

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    Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что первые очаги грозы подойдут к Петербургу к 15–16 часам.

    Синоптики обещали горожанам в субботу грозы, ливни, местами град и ветер с порывами до 27 м/с. В городе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

    Фото: «Яндекс.Погода»
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    Основной удар стихии ждут с трёх до семи часов вечера, сообщили в «Водоканале». Бригады предприятия будут дежурить во всех районах города, под особым контролем «уязвимые» к скоплениям воды адреса. Так, на перекрёстке Парашютной и Репищевой своего часа ждёт передвижная насосная станция.

    Фото: читатель «Фонтанки.ру»
    Фото: «Яндекс.Погода»

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