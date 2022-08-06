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    Петербург уходит под воду. Петербуржцы снимают потоп на камеры

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    читатель «Фонтанки.ру»

    Наслаждавшиеся утренним солнцем разбежались с городских улиц. Заливающий Курортный район дождь добрался до Петербурга. На улицах города настоящий потоп, каких давно не было. Читатели присылают в редакцию пачками свои видео, как город заливает.

    Погодными наблюдениями с «Фонтанкой» 6 августа делятся читатели. Одними из первых укрытия от дождя искали в Зеленогорске. На Петроградской стороне в это время тучи только собирались, но ждать себя ливень не заставил.

    До центра Петербурга он добрался около четырёх часов дня вместе с раскатами грома. По данным погодного сервиса «Яндекс», поливать город будет в ближайшие два часа.

    Циклон в Петербург принесло с Прибалтики. Основной удар стихии синоптики и приготовившийся сушить улицы Водоканал ждут до семи часов вечера.

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