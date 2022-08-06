Петербург уходит под воду. Петербуржцы снимают потоп на камеры

Наслаждавшиеся утренним солнцем разбежались с городских улиц. Заливающий Курортный район дождь добрался до Петербурга. На улицах города настоящий потоп, каких давно не было. Читатели присылают в редакцию пачками свои видео, как город заливает.



Погодными наблюдениями с «Фонтанкой» 6 августа делятся читатели. Одними из первых укрытия от дождя искали в Зеленогорске. На Петроградской стороне в это время тучи только собирались, но ждать себя ливень не заставил.