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    Плывём или едем? В Петербурге дождь добрался до метро

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    Желающие спрятаться от дождя в петербургском метро потерпели неудачу 6 августа. Сухими из подземки у Московского вокзала было не выйти.

    Видео публикует портал «Мегаполис». Вода пробралась в вестибюль станции «Площадь Восстания» с выходом на Московский вокзал. Судя по кадрам, выйти из него с сухими ногами удавалось только тем, кого несли на руках.

    В метрополитене Петербурга «Фонтанке» сообщили, что станция уже может быть островком суши в намокшем городе. К шести вечера вестибюль избавили от воды и, как уточняют в пресс-службе, «давно». На работе станции случившееся никак не отразилось.

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