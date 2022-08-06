Плывём или едем? В Петербурге дождь добрался до метро

Желающие спрятаться от дождя в петербургском метро потерпели неудачу 6 августа. Сухими из подземки у Московского вокзала было не выйти.



Видео публикует портал «Мегаполис». Вода пробралась в вестибюль станции «Площадь Восстания» с выходом на Московский вокзал. Судя по кадрам, выйти из него с сухими ногами удавалось только тем, кого несли на руках.