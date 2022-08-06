Водоканал: Система канализации в Петербурге на пределе из-за сверхрасчётного ливня

Обрушившийся на Петербург ливень в очередной раз испытывает возможности городской системы канализации. Фонтан на улице Савушкина рискует стать не единственным.



Как сообщили в Водоканале, 6 августа система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки по всей территории города. Проверку её возможностей устроил ливень, интенсивность которого вдвое превысила расчётные значения.

«В связи с этим в определенных местах могут происходить выходы воздуха. Специалистами предприятия заранее были ограждены места выхода водовоздушной смеси для предотвращения ущерба имуществу граждан и гостей города», — предупредили в пресс-службе.