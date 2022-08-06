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    На выезде из «МЕГИ» на Мурманское шоссе дорогу перегородил упавший столб

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    Во время грозы в Петербурге, которая бушевала 6 августа, сильный ветер валил не только деревья, но и столбы. Именно они перегородили дорогу автомобилистам на выезде из «Меги» на Мурманское шоссе.

    Ветром также буквально сдуло остановочный павильон, который рухнул и травмировал женщину на проспекте Большевиков.

    Городской «Водоканал» сообщал, что система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки по всей территории города. Проверку её возможностей устроил ливень, интенсивность которого вдвое превысила расчётные значения. В результате на Савушкина забил эффектный высокий фонтан, а в центре города «плясали» крышки люков.

    Непогода пришла в Петербург из Прибалтики. Город накрыл обещанный синоптиками ливень и ветер с порывами до 27 м/с.

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