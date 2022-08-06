На выезде из «МЕГИ» на Мурманское шоссе дорогу перегородил упавший столб

Во время грозы в Петербурге, которая бушевала 6 августа, сильный ветер валил не только деревья, но и столбы. Именно они перегородили дорогу автомобилистам на выезде из «Меги» на Мурманское шоссе.
Ветром также буквально сдуло остановочный павильон, который рухнул и травмировал женщину на проспекте Большевиков.
Городской «Водоканал» сообщал, что система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки по всей территории города. Проверку её возможностей устроил ливень, интенсивность которого вдвое превысила расчётные значения. В результате на Савушкина забил эффектный высокий фонтан, а в центре города «плясали» крышки люков.
Непогода пришла в Петербург из Прибалтики. Город накрыл обещанный синоптиками ливень и ветер с порывами до 27 м/с.