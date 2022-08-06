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    Пешеходы штурмуют переход вплавь на «Пионерской»

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    С неожиданной водной преградой пришлось столкнуться и без того промокшим петербуржцам у станции метро «Пионерская»: подтопление у пешеходного перехода превратило пересечение проезжей части в приключение.

    Ливень, судя по видео с панорамной уличной камеры, нарушил работу канализации и по Коломяжскому разлилось «море». Кто-то пересекал поток, аккуратно разувшись, другие пытались форсировать преграду на скорости, другие обреченно шагали почти по колено в воде.

    В субботу Петербург накрыла обещанная синоптиками гроза. В прогнозах ливень и ветер с порывами до 27 м/с.

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