Пешеходы штурмуют переход вплавь на «Пионерской»

С неожиданной водной преградой пришлось столкнуться и без того промокшим петербуржцам у станции метро «Пионерская»: подтопление у пешеходного перехода превратило пересечение проезжей части в приключение.

Ливень, судя по видео с панорамной уличной камеры, нарушил работу канализации и по Коломяжскому разлилось «море». Кто-то пересекал поток, аккуратно разувшись, другие пытались форсировать преграду на скорости, другие обреченно шагали почти по колено в воде.