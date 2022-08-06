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    На Комендантском во время ливня своя атмосфера с качелями и сальто

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    читатели «Фонтанки.ру» Михаил и Рустам

    Непогода в Петербурге ничуть не испортила настроение молодому человеку, который 6 августа наслаждался ливнем во дворе жилого комплекса на Комендантском проспекте. Читатели «Фонтанки» сначала увидели, как горожанин невозмутимо качается на качелях, а потом и вовсе начинает делать сальто под потоками воды.

    Между тем, на город вылилось настолько большое количество осадков, что система канализации работала в режиме максимальной гидравлической нагрузки. На Савушкина некоторое время бил высокий фонтан, в центре города от напора воды едва держались крышки люков.

    Ветер валил столбы, деревья и остановочные павильоны.

    Непогода пришла в Петербург из Прибалтики. Город накрыл обещанный синоптиками ливень и ветер с порывами до 27 м/с.

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