Водный карнавал «Фонтанка SUP — 2022» на финишной прямой. Прямая трансляция

Участники SUP-карнавала заполнили канал Грибоедова в центре Петербурга. Тысячи ярких образов, море позитива и хорошего настроения. Водная часть фестиваля «Фонтанка SUP — 2022» подходит к завершению. К 13:00 любители сапсёрфа должны освободить акваторию. Уже в 13:30 начнется награждение спортсменов. В 13:30 пройдет церемония награждения участников гонки «Фонтанка CUP». В 14:00 начнется дефиле претенденток на звание «Мисс SUP — 2022», в финале которого будет названа королева нашего фестиваля. Ближе к 14:30 — подведение итогов многочисленных конкурсов.
Об этом читайте в новостях и трансляции в нашем телеграм-канале, в группе «ВК» и фестивальном сообществе «ВК "Фонтанка SUP"».