Мода по Аладдину и котик, которому хорошо. Посмотрите, в каких одеждах щеголяют петербуржцы в жару

Жара в Петербурге рекордов пока не показывает, но заставляет горожан перебирать свои вещи в поисках самых легких нарядов. Корреспондент «Фонтанки» прогулялся по Северной столице 28 июня и запечатлел летний показ мод.
Кто-то прячет голову от солнца под платком, другие же предпочитают панамки. Есть и уникальные варианты — тюрбан в арабском стиле.
А здесь, пожалуй, кадр дня. Котика спрятали в рюкзаке с отверстиями для воздуха. Хозяйка говорит, что ее питомцу там хорошо, но морда у него явно удивленная.
По данным «Яндекса», в среду в Петербурге ожидается +25…+27 градусов, солнце в ближайшие два дня никуда не денется. Однако уже в пятницу в городе будет пасмурно, тучи будут висеть в небе практически всю следующую неделю.