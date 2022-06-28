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    Мода по Аладдину и котик, которому хорошо. Посмотрите, в каких одеждах щеголяют петербуржцы в жару

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    8 комментариев

    Жара в Петербурге рекордов пока не показывает, но заставляет горожан перебирать свои вещи в поисках самых легких нарядов. Корреспондент «Фонтанки» прогулялся по Северной столице 28 июня и запечатлел летний показ мод.

    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
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    Кто-то прячет голову от солнца под платком, другие же предпочитают панамки. Есть и уникальные варианты — тюрбан в арабском стиле.

    Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка
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    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
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    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
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    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
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    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
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    А здесь, пожалуй, кадр дня. Котика спрятали в рюкзаке с отверстиями для воздуха. Хозяйка говорит, что ее питомцу там хорошо, но морда у него явно удивленная.

    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
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    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка
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    По данным «Яндекса», в среду в Петербурге ожидается +25…+27 градусов, солнце в ближайшие два дня никуда не денется. Однако уже в пятницу в городе будет пасмурно, тучи будут висеть в небе практически всю следующую неделю.

    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
    Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка
    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
    Фото: Михаил Огнев/Фонатнка
    Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка
    Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка
    Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка
    Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка

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    Комментарии (8)

    274641732
    О, этого в тюрбане я видел. Или такого же.
    fedorsmolov
    На первом фото просто бомба! Всё при ней!
    инкогнитто
    Ждём фото, в чем ходят в дождь, снег, на яблочный спас... Бред
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