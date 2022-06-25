Что нашли в урнах в центре Петербурга после «Алых парусов» и что с этим сделали

Городские службы минувшей ночью то и дело опустошали переполненные урны, чтобы к утру 25 июня Петербург не утонул в мусоре. После окончания праздника выпускников сотрудники СПб ГУДП «Центр» провели генуборку на центральных улицах. Более трех тонн собранных отходов отправились на мусоросортировочный завод «Обухово». АО «Невский экологический оператор» сделал «морфологический разбор» постпраздничных отходов.

«На 75% они представляют собой вторичные материальные ресурсы, которые можно переработать: стекло, пластик, макулатура, металл. Среди вторсырья преобладает твёрдый бутылочный пластик — порядка 70% от всех полезных фракций», — рассказали в компании.

Трудносортируемые отходы (мягкие полимеры и грязная бумага, их 10%) будут утилизированы в качестве альтернативного топлива. Лишь 15% поступившего мусора, который привезли в «Обухово», отправится на размещение. Это органические и неперерабатываемые отходы.

Таким образом, впервые отходы, собранные на празднике «Алые паруса», были отсортированы, а вторсырье отправится на переработку и получит вторую жизнь.