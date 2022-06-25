    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, ю-в

    766мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.32eur55.96
    Когда снесут ваш домОбыски вокруг ГолощаповаКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Что нашли в урнах в центре Петербурга после «Алых парусов» и что с этим сделали

    8031
    2 комментария

    Городские службы минувшей ночью то и дело опустошали переполненные урны, чтобы к утру 25 июня Петербург не утонул в мусоре. После окончания праздника выпускников сотрудники СПб ГУДП «Центр» провели генуборку на центральных улицах. Более трех тонн собранных отходов отправились на мусоросортировочный завод «Обухово». АО «Невский экологический оператор» сделал «морфологический разбор» постпраздничных отходов.

    Фото: Пресс-служба АО «Невский экологический оператор»
    ПоделитьсяПоделиться

    «На 75% они представляют собой вторичные материальные ресурсы, которые можно переработать: стекло, пластик, макулатура, металл. Среди вторсырья преобладает твёрдый бутылочный пластик — порядка 70% от всех полезных фракций», — рассказали в компании.

    Трудносортируемые отходы (мягкие полимеры и грязная бумага, их 10%) будут утилизированы в качестве альтернативного топлива. Лишь 15% поступившего мусора, который привезли в «Обухово», отправится на размещение. Это органические и неперерабатываемые отходы.

    Таким образом, впервые отходы, собранные на празднике «Алые паруса», были отсортированы, а вторсырье отправится на переработку и получит вторую жизнь.

    Фото: Пресс-служба АО «Невский экологический оператор»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    X-кот
    да ладно.. не верим.. раньше мусор из отдельных контейнеров только бомжи увозили на приемные пункты для переработки
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close