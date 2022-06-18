Босиком по розовому ПМЭФ. Чем удивила и шокировала мода главного делового форума в Петербурге

Двадцать пятый ПМЭФ прошел под девизом «показала все лучшее сразу». Тренд задавал розовый цвет. Без тяжелого люкса тоже не обошлось. Несмотря на прохладную погоду, форумчанки не упустили возможность расширить границы делового дресс-кода и обнажиться — хотя бы местами. «Фонтанка» изучила вопрос со звериной серьезностью.
Этюд в розовых тонах
В этом году у самых продвинутых участниц ПМЭФ, кажется, было две основные ролевые модели: Барби и Робин Гуд. Трендовый брючный костюм деловой женщины в сезоне-2022 — однотонный, причем обязательно зеленый или розовый. И если главная солистка форума Маргарита Симоньян выбрала первое, то на полях ПМЭФ правили бал все оттенки фуксии. Не так уж наивно, если вспомнить, что исторически розовый считался цветом для мальчиков, как вариант «разбавленного» красного, который символизировал отвагу и кровь. Розовые брюки, пиджаки, платья и даже волосы — он был повсюду, приятно разбавляя однообразную синеву мужских деловых костюмов.
Даже гвоздь программы — робот-буфетчица Дуняша сидела на своем рабочем месте в розовом платье в горошек.
Впрочем, к началу пленарного заседания Дуняша, кажется, не выдержала, встала и пошла. И переоделась где-то по пути в голубое — тоже в горошек.
Все свое ношу с собой
Деловые дамы, которые оказались в состоянии выложить миллион за входной билет или повлиять на судьбу каким-то иным образом, чтобы попасть в «Экспофорум» в дни ПМЭФ, демонстрировали статус с помощью сумочек. От люксовых брендов рябило в глазах. Chanel, которая вроде как прекратила продажи россиянкам, Louis Vuitton, и в лучшие времена отличавшийся снобизмом (а как еще назвать принципиальный отказ от распродаж и скидок), вместительная Furla, но больше всего почему-то Saint Laurent. Была замечена и «сумочка Алины Кабаевой» от Valentino, с которой удобно не только на выставку Врубеля ходить.
Интересно, что ни одного «пельменя» от Bottega Veneta замечено не было. Если участницы и «донашивали» то, что успели прикупить до февраля этого года, то изрядно намозоливший всем глаза Pouch, кажется, окончательно вышел из моды.
Ножки в бой
Даже незыблемые стандарты ПМЭФ дрогнули под натиском моды на удобные женские кроссовки на плоском ходу. Но, тем не менее, столько шпилек, каблуков и даже платформ, как на полях ПМЭФ, сегодня, наверное, уже нигде не увидишь.
Обувка участниц поражала разнообразием. Тут были и босоножки в стразах на мощном подъеме, надетые прямо поверх черных капроновых колгот, и брутальные сапоги-чулки, и шпильки немыслимых форм. Тут и там сверкали обнаженные женские пятки и пальчики ног. Пресловутые «лабутены» если и мелькали где-то, то меркли на фоне этого видового разнообразия.
Впрочем, ближе к середине дня скакать резвой ланью на многосантиметровом подъеме становилось невмоготу. Сидячие места оказались в дефиците, и решать проблему дамам пришлось по-разному.
Кружавчики, рюшки, смелые решения
ПМЭФ окончательно открыл сезон смелых платьев в Петербурге. Из-под деловых пиджаков то и дело выглядывало нечто сетчатое, прозрачное и летящее, кружева пенились на манжетах, груди прикрывали изящные жабо.
Даже в строгих и лаконичных силуэтах прослеживались смелые решения:
Юные создания демонстрировали трендовые кроп-топы, отсвечивая обнаженными поясницами и животиками.
Бесценные аксессуары
Что касается украшений, то здесь ни одной даме не удалось перещеголять двух мужчин: Филиппа Киркорова с его замечательным перстнем и Алексея Миллера, чьи запонки прямо-таки внушали окружающим имперскую гордость.
Аксессуары с актуальной смысловой нагрузкой выбрали единицы.
Цвета того самого флага в одежде на полях ПМЭФ были замечены всего дважды. И если участница в желтых брюках и синем пиджаке прямо-таки бросалась в глаза, то второе высказывание (если, конечно, это было оно) было сформулировано только для самых внимательных:
Картинки рассматривала Венера Галеева,
«Фонтанка.ру»