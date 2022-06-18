Босиком по розовому ПМЭФ. Чем удивила и шокировала мода главного делового форума в Петербурге

Двадцать пятый ПМЭФ прошел под девизом «показала все лучшее сразу». Тренд задавал розовый цвет. Без тяжелого люкса тоже не обошлось. Несмотря на прохладную погоду, форумчанки не упустили возможность расширить границы делового дресс-кода и обнажиться — хотя бы местами. «Фонтанка» изучила вопрос со звериной серьезностью.



Этюд в розовых тонах

В этом году у самых продвинутых участниц ПМЭФ, кажется, было две основные ролевые модели: Барби и Робин Гуд. Трендовый брючный костюм деловой женщины в сезоне-2022 — однотонный, причем обязательно зеленый или розовый. И если главная солистка форума Маргарита Симоньян выбрала первое, то на полях ПМЭФ правили бал все оттенки фуксии. Не так уж наивно, если вспомнить, что исторически розовый считался цветом для мальчиков, как вариант «разбавленного» красного, который символизировал отвагу и кровь. Розовые брюки, пиджаки, платья и даже волосы — он был повсюду, приятно разбавляя однообразную синеву мужских деловых костюмов.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Даже гвоздь программы — робот-буфетчица Дуняша сидела на своем рабочем месте в розовом платье в горошек.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, к началу пленарного заседания Дуняша, кажется, не выдержала, встала и пошла. И переоделась где-то по пути в голубое — тоже в горошек.



Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Все свое ношу с собой

Деловые дамы, которые оказались в состоянии выложить миллион за входной билет или повлиять на судьбу каким-то иным образом, чтобы попасть в «Экспофорум» в дни ПМЭФ, демонстрировали статус с помощью сумочек. От люксовых брендов рябило в глазах. Chanel, которая вроде как прекратила продажи россиянкам, Louis Vuitton, и в лучшие времена отличавшийся снобизмом (а как еще назвать принципиальный отказ от распродаж и скидок), вместительная Furla, но больше всего почему-то Saint Laurent. Была замечена и «сумочка Алины Кабаевой» от Valentino, с которой удобно не только на выставку Врубеля ходить.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Интересно, что ни одного «пельменя» от Bottega Veneta замечено не было. Если участницы и «донашивали» то, что успели прикупить до февраля этого года, то изрядно намозоливший всем глаза Pouch, кажется, окончательно вышел из моды.

Ножки в бой

Даже незыблемые стандарты ПМЭФ дрогнули под натиском моды на удобные женские кроссовки на плоском ходу. Но, тем не менее, столько шпилек, каблуков и даже платформ, как на полях ПМЭФ, сегодня, наверное, уже нигде не увидишь.

Обувка участниц поражала разнообразием. Тут были и босоножки в стразах на мощном подъеме, надетые прямо поверх черных капроновых колгот, и брутальные сапоги-чулки, и шпильки немыслимых форм. Тут и там сверкали обнаженные женские пятки и пальчики ног. Пресловутые «лабутены» если и мелькали где-то, то меркли на фоне этого видового разнообразия.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, ближе к середине дня скакать резвой ланью на многосантиметровом подъеме становилось невмоготу. Сидячие места оказались в дефиците, и решать проблему дамам пришлось по-разному.



Фото: Николай Кудин /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кружавчики, рюшки, смелые решения

ПМЭФ окончательно открыл сезон смелых платьев в Петербурге. Из-под деловых пиджаков то и дело выглядывало нечто сетчатое, прозрачное и летящее, кружева пенились на манжетах, груди прикрывали изящные жабо.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Даже в строгих и лаконичных силуэтах прослеживались смелые решения:



Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Юные создания демонстрировали трендовые кроп-топы, отсвечивая обнаженными поясницами и животиками.



Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бесценные аксессуары

Что касается украшений, то здесь ни одной даме не удалось перещеголять двух мужчин: Филиппа Киркорова с его замечательным перстнем и Алексея Миллера, чьи запонки прямо-таки внушали окружающим имперскую гордость.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Аксессуары с актуальной смысловой нагрузкой выбрали единицы.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Цвета того самого флага в одежде на полях ПМЭФ были замечены всего дважды. И если участница в желтых брюках и синем пиджаке прямо-таки бросалась в глаза, то второе высказывание (если, конечно, это было оно) было сформулировано только для самых внимательных:



Фото: Евгения Горбунова /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Евгения Горбунова /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Картинки рассматривала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

