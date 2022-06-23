Как посмотреть «Алые паруса 2022» и сэкономить 70 тысяч рублей

«Алые паруса» в 2022 году традиционно только для выпускников с билетами, но за сумму до 70 тысяч рублей с человека место в партере праздника может и найтись. Остальных ждут на репетиции. «Фонтанка» рассказывает, как и где лучше всего следить за бригом «Россия».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Репетиция «Алых парусов» 23 июня

Бриг «Россия» пришвартован на набережной Лейтенанта Шмидта. Вечером 23 июня мосты разведут, чтобы парусник мог поучаствовать в генеральной репетиции. Это лучший момент, чтобы посмотреть на него. В день праздника проход на набережные перекроют для всех, кроме выпускников. На репетиции ограничений нет.

Лучше всего оказаться около 20:00, 23 июня, в районе Благовещенского моста. С 20:10 до 20:25 его разведут для прохода парусника. Затем он отправится к Дворцовому мосту, который разведут с 20:45 до 1:10, и будет маневрировать в Неве.



Лучшие видовые точки – набережная Кутузова у Летнего сада, Дворцовая набережная, Петровская набережная, Университетская набережная, Английская набережная, Адмиралтейская набережная. Проход свободный.

Следит за всеми перемещениями брига «Россия», если вдруг его потеряете, можно в режиме реального времени с помощь геолокации здесь https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:231553/ship_name:ROSSIYA.

Движение по переправам прекратится за 10 минут до начала разводки и возобновится через 10 минут после наводки моста. В «Мостотресте» сообщили, что измененный график является предварительным и в день проведения мероприятий время разводки мостов могут скорректировать. За актуальным можно следит на их сайте, в Телеграм-канале, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга».



«Алые паруса» 24 - 25 июня

В день же праздника ближайшие набережные перекроют. В доступе будет только Английская набережная и набережная Макарова, часть Университетской, Адмиралтейской, и Мытненской набережных.

Вариант лезть на нелегальную крышу, как и покупать билет у вчерашних школьников на «Авито», рекомендовать не можем. Велик риск, что просто выкинете деньги на ветер. Или еще и попадетесь и штраф заплатите. Но за действительно хорошие видовые точки можно легально заплатить. Выйдет не дешево.



В партнере праздника ресторан-парусник «Летучий Голландец» на Мытнинской набережной. За 30 – 70 тысяч рублей на человека, в зависимости от близости к видовым окнам, там предлагают ужин с музыкой и выход на крышу с салютом. Рядом ресторан на фрегате «Благодать» на Петровской набережной. В нём цена от 35 до 50 тысяч рублей. Будет ведущий, кавер-группа, диджей, напитки и еда.



Вид сверху предлагает ресторан на крыше отеля «Санкт-Петербург». Места продавали по 20 – 25 тысяч рублей с человека. Но в заведении сообщили, что пока могут записать только в лист ожидания, если кто-то откажется: всё разобрали.



Можно и с воды. Место на теплоходе от 8 - 12 тысяч рублей. Катера предлагают от 20 - 50 тысяч рублей за два часа. На них свободно помещаются минимум шестеро. Но стоит учитывать, что в акваторию праздника, конечно, никого лишнего не пустят. Можно будет смотреть возле Тучкова или Литейного моста в окружении таких же катеров и лодок.

Салют - абсолютно бесплатен для всех. На улицах и проспектах центра Петербурга, Васильевского острова и Петроградской стороны его можно смотреть свободно, видно будет везде. Фейерверк и проход бригантины с алыми парусами, по предварительной информации, запланированы на 00:40.



Полную программу мероприятий «Алых парусов 2022», кто выступит на сцене, кто будет ведущим и так далее - читайте в нашем обзоре.

О том, как будет работать общественный транспорт Петербурга в день «Алых парусов 2022» - читайте здесь.

Полный список перекрытий и запретов на парковку из-за «Алых парусов 2022» в Петербурге - мы собрали тут.

Илья Казаков, «Фонтанка»

