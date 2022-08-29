    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    759мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Последний день августовской жары в Петербурге. Прощаться с летом будем дождями

    14300
    7 комментариев

    Жара в Петербурге закончилась, но тепло ещё остаётся с нами. На один день. Два последних дня августа станут прохладными и дождливыми.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 августа воздух прогреется до 22–24 градусов, днём местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало.

    Похолодание в Петербурге принёс северный ветер, поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тёплого сектора циклона, а в северной части региона скажется воздействие атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха +23…+25 градусов, по области +20…+25 градусов, на юге области до +30 градусов. Ветер северный, северо-восточный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — пишет Леус.

    Хотя сегодняшняя температура после вчерашней уже не кажется жаркой, «Яндекс» предварительно называет её рекордной: нынешнее 29 августа в Петербурге может стать самым тёплым за последние 50 лет. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 10 до 20 градусов в течение суток. Самое холодное 29 августа выдалось в 1973 году, плюс 2 градуса днём, а самое тёплое — в 1968 году, плюс 26.

    А вот вчера точно был суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По словам Леуса, теперь для 28 августа он составляет +30,7 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1997 году.

    Во вторник, по прогнозу СЗ УГМС, в город придут дожди, и температура упадёт до 17–19 градусов, а в среду ожидается и вовсе не больше 12–14 при пасмурной погоде и порывистом ветре.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close