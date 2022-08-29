Последний день августовской жары в Петербурге. Прощаться с летом будем дождями

Жара в Петербурге закончилась, но тепло ещё остаётся с нами. На один день. Два последних дня августа станут прохладными и дождливыми.

«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тёплого сектора циклона, а в северной части региона скажется воздействие атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха +23…+25 градусов, по области +20…+25 градусов, на юге области до +30 градусов. Ветер северный, северо-восточный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — пишет Леус.

Хотя сегодняшняя температура после вчерашней уже не кажется жаркой, «Яндекс» предварительно называет её рекордной: нынешнее 29 августа в Петербурге может стать самым тёплым за последние 50 лет. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 10 до 20 градусов в течение суток. Самое холодное 29 августа выдалось в 1973 году, плюс 2 градуса днём, а самое тёплое — в 1968 году, плюс 26.



А вот вчера точно был суточный рекорд максимальной температуры воздуха. По словам Леуса, теперь для 28 августа он составляет +30,7 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1997 году.

