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Новый фильм Вуди Аллена покажут в российских кинотеатрах

31 декабря в кинотеатрах начнут показывать «Фестиваль Рифкина» Вуди Аллена — новый фильм режиссера, который, вообще-то, в прокат выходит мало где.

Фото: volgafilm.ru/

После обвинений режиссера в насилии над несовершеннолетними с ним разорвала контракт студия Amazon, большинство актеров, ранее работавших с Алленом, публично отказались когда-либо еще с ним сотрудничать. Так или иначе, тоской и непониманием того, что происходит вокруг, проникнут весь фильм. Вуди Аллен снял его в Сан-Себастьяне, городе, где проходит известный кинофестиваль и где состоялась премьера фильма. Да и вообще, «Фестиваль» — высказывание по-своему болезненное и печальное, исповедь старого режиссера, который всеми забыт и отвергнут, портрет даже не уходящей, а вовсе ушедшей натуры какого-то дремучего прошлого, в котором фильмы смотрели только в кино, создавали их небожители, а любая история, рассказанная от первого лица, казалась откровением.

16+

Иван Чувиляев

Фото: volgafilm.ru/

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