49 лучших материалов «Фонтанки» в 2023 году. Добавьте еще один — для ровного счета

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Мы спросили наших журналистов, какие их статьи запомнились им в этом году больше всего и чем они гордятся. Что они больше всего полюбили. Получилась интересная и яркая подборка лучшего на «Фонтанке» за 2023 год. У наших журналистов, которые каждый день работают на информационной передовой, этот год тоже выдался непростым. События, которые гремели на всю страну, и тихие городские новости, от которых становилось теплее на сердце, — это очень разные жанры, но, вероятно, именно за то, что «Фонтанка» такая разная, вы нас и любите, наши читатели.

Пожалуй, наиболее эмоционально острыми в 2023 году получались новости с участием Евгения Пригожина. Первым на месте крушения его самолета из всех журналистов (а они туда рвались со всего мира) оказался корреспондент «Фонтанки» Михаил Огнев. Именно его снимки покореженных частей бизнесджета Евгения Пригожина облетели все телеграм-каналы и информагентства. Вот как это было.

Федор Данилов рассказал, как в лесах Ленобласти обнаружили пограничный камень времен Ништадтского мира, и нашел снежного художника, который из снега делал на набережной Черной речки скульптуры и петербургские достопримечательности.

Еще корреспонденты «Фонтанки» измеряли, как быстрее передвигаться по городу — на метро, самокате, велосипеде или машине. Венера Галеева чего только не съела, не понюхала и не сожгла перед камерой для утехи читателей. Но больше всего она полюбила свой репортаж со съемок нового клипа Шамана, где ей пришлось надеть свадебное платье (но Шаман достался другой). Рассказывала Венера, что не так с попытками чиновников национализировать женские матки, а на одной из самых шикарных вечеринок года на Петровском острове учуяла запах 90-х. Там тоже был Киркоров, но все были в основном одетыми.

Елена Ваганова вместе с Ксенией Потеевой покаталась на легендарном теплоходе «Клавдия Еланская», который доживает свои дни на маршрутах в Баренцевом море. Благодаря им мы узнали, как на берегу Белого моря энтузиасты хранят музей быта своих далеких предков.

Ирина Багликова рассказала важную историю о том, что в городском фонде ОМС кончились деньги и что, если срочно не исправить это, пациентов в больницах будет вообще нечем лечить. Возможно, благодаря и ей после этой статьи фонду денег добавили и кризиса удалось миновать. А другой важной историей стал рассказ о том, чем грозит борьба за традиционные ценности людям с серьезными расстройствами половой идентификации.

Любовь Хмелевская показала нам женщину-сексолога в кофточке нараспашку, и та на видео рассказала, как решилась на пикантную благодарность. Галина Бояркова не только сокрушалась, что «АвтоВАЗ» не может даже пряжку от ремня безопасности локализовать, но и написала о шестой роте, которой снова нужна помощь. Юлия Никитина анализировала казус года — когда в распространяемую МИД брошюру об украинских нацистах поместили фото сержанта российской армии, неоднозначного петербуржца Алексея Мильчакова. С ее помощью «неправильные добровольцы» искали в Петербурге свое право на статус ветерана боевых действий, а глава Кронштадта Андрей Кононов не отвечает больше на ее звонки, хоть и хотелось услышать его версию того, как ему — человеку с репутацией — удалось вернуться на госслужбу, да еще и в такой стратегически важный город.