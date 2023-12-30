49 лучших материалов «Фонтанки» в 2023 году. Добавьте еще один — для ровного счета

Мы спросили наших журналистов, какие их статьи запомнились им в этом году больше всего и чем они гордятся. Что они больше всего полюбили. Получилась интересная и яркая подборка лучшего на «Фонтанке» за 2023 год.
У наших журналистов, которые каждый день работают на информационной передовой, этот год тоже выдался непростым. События, которые гремели на всю страну, и тихие городские новости, от которых становилось теплее на сердце, — это очень разные жанры, но, вероятно, именно за то, что «Фонтанка» такая разная, вы нас и любите, наши читатели.
Пожалуй, наиболее эмоционально острыми в 2023 году получались новости с участием Евгения Пригожина. Первым на месте крушения его самолета из всех журналистов (а они туда рвались со всего мира) оказался корреспондент «Фонтанки» Михаил Огнев. Именно его снимки покореженных частей бизнесджета Евгения Пригожина облетели все телеграм-каналы и информагентства. Вот как это было.
Федор Данилов рассказал, как в лесах Ленобласти обнаружили пограничный камень времен Ништадтского мира, и нашел снежного художника, который из снега делал на набережной Черной речки скульптуры и петербургские достопримечательности.
Алина Циопа поговорила с главным архитектором Москвы, и он признал, что Петербург можно сделать самым крутым городом мира. Еще она показала Зимний дворец, который мы не застали, и как из него делали один из самых великих музеев планеты. Алина забралась туда, где мало кто из петербуржцев бывал, — на колокольню Никольского собора. Что оттуда видно, можно узнать тут. Важным был материал о том, что значил для всех нас маэстро Юрий Темирканов.
Милена Солдатенко посмотрела, что собой представляет бизнес на новых российских территориях, кому принадлежат крупнейшие предприятия и кто еще из украинских предпринимателей сумел сохранить свои активы при новой власти. Наталья Вязовкина изучала, с какими проблемами предстоит столкнуться владельцам новых китайских машин (а других-то нет), покаталась на первом тягаче Обуховского завода, который должен заменить ушедшие иностранные марки, познакомилась с хирургом из Петербурга, который вложил деньги в реставрацию старинной усадьбы Киискиля на берегу Финского залива. И — уже без шуток — ухаживала за ранеными бойцами в госпитале для ветеранов.
Евгения Горбунова рассказывала, как частные инвесторы пытаются вернуть деньги, потерянные при панике февраля 2022 года. Блестящим был сюжет о том, как таксист принял роды у петербурженки и что ему за это было. Разбиралась Евгения в том, что, насколько и когда подорожает, а в день мятежа Пригожина ходила по обменникам. И еще следила за одним из самых зажигательных трендов года — борьбой государства с бизнесом блогеров.
Денис Лебедев нашел уникальное лекарство, которое не только попало в рекомендации Минздрава для лечения коронавируса, но еще и подешевело за год в 27 000 раз и озолотило самых быстрых его производителей. Также он выслеживал, кто помогает сирийским беженцам пересекать границу с Финляндией, разглядывал карту мира в поисках российской нефти и рассказал, кому досталось поместье семьи Пригожиных.
Еще корреспонденты «Фонтанки» измеряли, как быстрее передвигаться по городу — на метро, самокате, велосипеде или машине. Венера Галеева чего только не съела, не понюхала и не сожгла перед камерой для утехи читателей. Но больше всего она полюбила свой репортаж со съемок нового клипа Шамана, где ей пришлось надеть свадебное платье (но Шаман достался другой). Рассказывала Венера, что не так с попытками чиновников национализировать женские матки, а на одной из самых шикарных вечеринок года на Петровском острове учуяла запах 90-х. Там тоже был Киркоров, но все были в основном одетыми.
Елена Ваганова вместе с Ксенией Потеевой покаталась на легендарном теплоходе «Клавдия Еланская», который доживает свои дни на маршрутах в Баренцевом море. Благодаря им мы узнали, как на берегу Белого моря энтузиасты хранят музей быта своих далеких предков.
Ирина Багликова рассказала важную историю о том, что в городском фонде ОМС кончились деньги и что, если срочно не исправить это, пациентов в больницах будет вообще нечем лечить. Возможно, благодаря и ей после этой статьи фонду денег добавили и кризиса удалось миновать. А другой важной историей стал рассказ о том, чем грозит борьба за традиционные ценности людям с серьезными расстройствами половой идентификации.
Любовь Хмелевская показала нам женщину-сексолога в кофточке нараспашку, и та на видео рассказала, как решилась на пикантную благодарность. Галина Бояркова не только сокрушалась, что «АвтоВАЗ» не может даже пряжку от ремня безопасности локализовать, но и написала о шестой роте, которой снова нужна помощь. Юлия Никитина анализировала казус года — когда в распространяемую МИД брошюру об украинских нацистах поместили фото сержанта российской армии, неоднозначного петербуржца Алексея Мильчакова. С ее помощью «неправильные добровольцы» искали в Петербурге свое право на статус ветерана боевых действий, а глава Кронштадта Андрей Кононов не отвечает больше на ее звонки, хоть и хотелось услышать его версию того, как ему — человеку с репутацией — удалось вернуться на госслужбу, да еще и в такой стратегически важный город.
Ксения Клочкова поговорила с мобилизованным замглавы смольнинского комитета о том, как он перестал бояться «Хаймарсов» и нашел себе друга. Сергей Миронов рассказал ей о своем союзе с создателем ЧВК «Вагнер» и предателях за границей. Николай Кудин изучал, почему сад перед Мариинским дворцом не принадлежит Петербургу и как к проектированию петербургского метро подключилась известная музыкальная фамилия.
Надежда Мазакина наблюдала, как даркнет-рынок Петербурга возродился солевой эпидемией, и удивлялась судебному процессу над обвиняемой в убийстве Владлена Татарского.
Константин Митягин ходил смотреть на большой десантный корабль «Иван Грен», который пришел в Петербург в рамках агитационно-пропагандистской акции Минобороны, беседовал с губернатором Мурманской области о ситуации с ближневосточными и африканскими беженцами и наблюдал за тем, как в хосписе заканчивается детство. Елена Манькова искала пчелиный улей в мусорном баке в Пушкине и выясняла, почему четырехлетнюю девочку на два дня заперли одну дома.
Елена Виноградова самыми любимыми статьями в этом году и в рубрике «Образ жизни» назвала тест на знание советских слов (его очень нелегко пройти) и рассказ о самых необычных музеях Петербурга, в которых вы точно никогда не были. А потом подумала и добавила — уже лично от себя — экскурсию в рамках проекта «(От)Личный Петербург» по давно забытым и исчезнувшим каналам Петербурга.
В этом списке 49 любимых самими авторами материалов «Фонтанки». Добавьте к ним в комментариях свою любимую статью, для ровного счета.