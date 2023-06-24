Доллар и евро ушли далеко за 100. Обменники установили экстремальные курсы, что будет в понедельник на бирже

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вечером в пятницу торги на Московской бирже приостановились до понедельника. Курс доллара остановился на отметке 84,7 рубля, евро — на 92,3. Вполне обычный курс в ситуации, которая уже начинала выходить за рамки обычной. Утром, 24 июня, вся ее экстремальность отразилась в курсах более динамичных обменников, в которых евро стал стоить 112–115 рублей, доллар — 102–110 рублей.



Корреспондент «Фонтанки» обошел несколько пунктов обмена валют в центре Петербурга. В самом популярном из них, на Пушкинской улице, к полудню доллар продавали по 105 рублей, евро — по 112. В центре обмена валюты «Пушкарский» на Большой Пушкарской превратить рубли в доллары можно было за 104,5 рубля, евро — 111,5 рубля.



В офисе Кетовского коммерческого банка на улице Марата значения похожие — 102 и 112 соответственно. В банке «Авангард» неподалеку от него доллар продавали по 110, евро — по 120 рублей. Пункт обмена валют «Финам» на Большой Московской тоже показал цифры из новой реальности: 110 рублей за доллар, 115 за евро. Впрочем, покупать валюту по такому бешеному курсу никто не спешит. Корреспондент «Фонтанки» субботним утром был единственным посетителем обменных пунктов.



Однако не все бросились срочно обновлять курс. Так, в обменнике ОТП Банка в столбце «продажа» красуются 86 рублей за доллар и 93 рубля за евро. «Старые» цифры показывает желающим обменять валюту в офисе «ВТБ Онлайн», а в приложении Сбербанка безналичную валюту продают по 88 и 94 рубля. Как будто госбанки пока заняли выжидательную позицию.

По просьбе «Фонтанки» ситуацию с курсами валют прокомментировала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

⁃ Мы видим сейчас в обменниках экстремальные курсы: у нас доллар — по 110, евро — по 120 кое-где. Это прообраз того, что мы увидим в понедельник на открытии биржи?



⁃ Конечно, это будет такой как бы предварительный уровень открытия. Я думаю, что там, возможно, Центральный банк какие-то комментарии даст, потому что все-таки это запредельные значения. Но, конечно, как правило, когда рынок закрыт и, что называется, котировки не торговые — они являются прообразом того, где, как думает рынок, курс мог бы быть.

⁃ А какие инструменты вообще есть сейчас у Центробанка, чтобы повлиять, сдержать как-то курс, скорректировать эту ситуацию?



⁃ Скорее всего, речь о том, что какие-то компании могут наращивать объемы предложения валюты. Это сейчас самый реалистичный сценарий, потому что у Центробанка своих инструментов не так уж и много. Он, безусловно, как и раньше, может поднять ставку, но я думаю, что сейчас [регулятор мог бы ввести] какие-то ужесточения с точки зрения покупки валюты, но самое реалистичное, чтобы рынок стабилизировать в моменте, — экспортеры по согласованию с Центральным банком могут увеличивать объем предложения валюты.



⁃ То есть ситуация похожа на 24 февраля?



⁃ Наверное, да, просто тогда шок был больше связанный с санкционными рисками, с потерей резервов и тем, что иностранные компании могли выходить. Сейчас ликвидность рынка гораздо меньше, и все-таки речь именно о реакции российских игроков, поэтому здесь, я бы сказала, каналы давления на курс более узкие и их меньше. С другой стороны, есть проблема низкой ликвидности рынка. Она сама по себе как раз создает прецедент для сильного движения, о котором вы спрашиваете.



Беседовала Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»