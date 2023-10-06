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    Тест на знание советских слов. Ответите на 10 вопросов?

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    Фото: iStock
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    Многие эти слова уже редко используются в повседневных разговорах, но иногда их всё же удается услышать. И тогда представители молодого поколения обычно спрашивают: «Что?» Насколько знакомы эти слова вам? Проверьте с помощью теста от наших коллег из Woman.ru.

    Рыбный день — это…

    Самиздат — это…

    Самопал — это…

    Толкучка — это…

    Цеховики — это…

    Стилять — это…

    Примус — это…

    Буржуйка — это…

    Иконостас — это…

    Кирзачи — это…

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    Кажется, в советское время вы еще не родились

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    Вы неплохо справились!

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    Тест на знание советских слов. Ответите на 10 вопросов?

    Да вы знаток советского быта!

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    Фото: iStock

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