Тест на знание советских слов. Ответите на 10 вопросов?

Многие эти слова уже редко используются в повседневных разговорах, но иногда их всё же удается услышать. И тогда представители молодого поколения обычно спрашивают: «Что?» Насколько знакомы эти слова вам? Проверьте с помощью теста от наших коллег из Woman.ru.