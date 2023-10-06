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Многие эти слова уже редко используются в повседневных разговорах, но иногда их всё же удается услышать. И тогда представители молодого поколения обычно спрашивают: «Что?» Насколько знакомы эти слова вам? Проверьте с помощью теста от наших коллег из Woman.ru.
Рыбный день — это…
Самиздат — это…
Самопал — это…
Толкучка — это…
Цеховики — это…
Стилять — это…
Примус — это…
Буржуйка — это…
Иконостас — это…
Кирзачи — это…
Тест на знание советских слов. Ответите на 10 вопросов?
Кажется, в советское время вы еще не родились
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Вы неплохо справились!
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Тест на знание советских слов. Ответите на 10 вопросов?
Да вы знаток советского быта!