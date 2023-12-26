Усадьба Пригожиных в Геленджике нашла своих покупателей

У семейной усадьбы Евгения Пригожина в Геленджике новые хозяева. Самым статусным из них можно считать экс-президента «Трансмашхолдинга», числившегося членом совета директоров «Роснефтегаза» Андрея Бокарева.

На 100% утверждать это нельзя, но и представить, что фигура менее масштабная могла получить такой актив, очень трудно



О смене владельца ООО «Турстатус», на которое завязано владение обширным поместьем под Геленджиком, появилась отметка в базе СПАРК. Вместо Павла Пригожина новым хозяином малоприметной фирмы с выручкой в 8 млн рублей и убытком в 13 миллионов стало АО «Усадьба «Марьина Роща»». Не так давно она была под контролем предпринимателя Дениса Краснопольского, обладателя исключительно редкой машины Aurus Senat Cabriolet и человека тесно связанного с темой беспилотной техники. Однако в опубликованной в июне 2023 года пояснительной записке к годовому отчету (она датирована 12 мая 2022 года) указано, что 40% акций компании тогда уже принадлежало Андрею Рэмовичу Бокареву.

пояснительная записка Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Сильная личность

Российские базы данных знают только одного человека с такими анкетными данными. Это №47 в списке Forbes российских миллиардеров с состоянием в 2,7 млрд долларов. Его основновным активом до 2022 года в СМИ назывался «Трансмашхолдинг» и в партнерстве с Искандером Махмудовым «Кузбассразрезуголь» и Уральская горно-металлургическая компания. Весной 2022 года было объявлено о выходе партнеров из капиталов этих компаний и их управленческих структур.



Место Андрея Бокарева в структуре российского бизнес-истеблишмента настолько высоко, что он один из очень немногих вошел в совет директоров компании «Роснефтегаз», которая принимает участие в управлении «Газпромом» и «Роснефтью» от имени государства. В Петербурге Андрей Бокарев известен как автор проекта по переносу порта за городскую черту. Кроме того, ему принадлежало несколько транспортных активов в Ленинградской области, в том числе, крупный нефтеналивной терминал в Усть-Луге.

Кроме того, в отчетности компании говорится о том, что в марте 2022 года «Марьина роща» получила займ на 156 млн рублей от АО «Трансмашхолдинг». Возможно, это тоже можно рассматривать как намек на одного из нынешних акционеров.



Каков состав акционеров «Марьиной рощи» был на момент покупки «Турстатуса», неизвестно. Это непубличное акционерное общество, и оно не обязано сообщать о смене своих владельцев. Зато известно, что перед приобретением, в конце сентября, «Марьина роща» провела допэмиссию по закрытой схеме, то есть, только среди своих существующих акционеров, на внушительную сумму в 3,7 млрд рублей. На какие нужды были потрачены эти деньги — не сообщалось.



Именно на «Турстатус» оформлены права аренды на 49 лет (до 2055 года) на 3,88 га земли на берегу моря под Геленджиком. «Фонтанка» проверила в Росреестре — после сделки и всех катаклизмов 2023 года ничего не изменилось, компания все еще обладает этим активом.

Местоположение участка и его границы Фото: 93.RU / Krasnodar.cian.ru Общая площадь участка — 4 гектара Фото: 93.RU / Krasnodar.cian.ru Всего здесь 11 домов, включая дом-кухню Фото: 93.RU / Krasnodar.cian.ru Поделиться Поделиться





Сильная команда

Кроме Андрея Бочарова акционерами «Марьиной рощи», судя по пояснительной записке к бухгалтерскому отчету, выступали компании «Макрон-СТ» (20%) и «А-проперти инвест» (40%). Первая компания мелькает в новостях авиационной отрасли и связывалась СМИ с бывшим первым заместителем гендиректора — главой дирекции вертолетных программ ОАО ОПК «Оборонпром» Виктором Григорьевым. Также его называют владельцем «НК Банка» (сейчас он не раскрывает аффилированных лиц) и ГК «Динамика», которая в 2018 году сумела убедить руководство «Ростеха» продать ей 75 %минус 1 акция компании «Технодинамика» (35 заводов и НИИ авиационной и космической промышленности с более чем 30 тыс. сотрудниками).



«А-проперти инвест» — актив номера 56 российского списка Forbes (2,2 млрд долларов) Альберта Авдоляна. Известен как сооснователь оператора связи Yota. В дальнейшем инвестировал в бизнес по производству удобрений, а после ареста Зиявудина Магамедова получил контроль над одной из крупнейших в России независимых газодобывающих компаний «ЯТЭК» (ранее принадлежала группе «Сумма»). В дальнейшем Альберт Авдолян через свои компании выкупил у «Мечела» и «Газпромбанка» проект Эльгинского угольного месторождения, а затем присоединил к своему бизнесу компанию «Сибантрацит» (после самоубийства ее владельца Дмитрия Босова).



К слову, владелец изначальной компании-учредителя «Марьиной рощи» Денис Краснопольский впервые выступал покупателем виноградников под Геленджиком еще в 2019 году. Тогда принадлежащее ему на 50% ООО «Комплекткерамика» выкупило 66,7% долей в ООО «Мантра» (на тот момент 12 га виноградников). Сейчас «Мантра» поровну принадлежит «Комплекткерамике» и АО «Финансовые системы», которым, согласно последней отчетности от 2019 года и данным РБК, в равных долях владели семьи Мантуровых и Станислава Чемезова.



Таким образом, чтобы выкупить у Павла Пригожина семейную усадьбу под Геленджиком были собраны силы двух участников списка Forbes и крупного партнера «Ростеха».

Что там за забором

На этой территории расположено большое хозяйство: 11 домов, два бассейна, есть вертолетная площадка и свой причал. Все это не секрет, об этом цитировали российские СМИ объявление о продаже на одном из сервисов бесплатных объявлений.

Фото: скриншот cian.ru Поделиться Поделиться





Судя по объявлению, актив был оценен в 150 млн рублей. Правда, с трудом верится, что такое уникальное поместье продавалось так недорого — как стоимость не самой дорогой квартиры в Петербурге. Скорее всего, обозначенная сумма действительно отводится лишь на права на землю. А стоимость недвижимости оговаривалась отдельно. Во сколько она обошлась — неизвестно, но тут вспоминается размер допэмиссии, которую три месяца назад провели акционеры «Марьиной рощи», увеличив ее капитал на 3,7 миллиарда.



О стоимости содержания этого имения ничего не сообщалось, но о нем можно судить по финансовым показателям «Турстатуса» — годовой убыток в 13 миллионов. Кроме того, к участку в 4 га могут примыкать еще два лесных надела, которые фирма официально арендует у Геленджикского лесничества с 2008 и 2014 годов.



Участок начал застраиваться давно. Местные экоактивисты жаловались на забор, которого, якобы, не должно быть в лесу. Но забор никуда не делся, видимо, проверки не нашли нарушений.

Судя по фотографиям в СМИ, никакой показной роскошью усадьба не блещет. Все дома выполнены в минималистичном скандинавском экостиле, удачно вписывающемся в окружающие природные пейзажи. Внутри — также строгий и скромный интерьер, из окон и с деревянных террас вид на Черное море.

Никаких комментариев об этом доме Евгений Пригожин и его семья никогда не давали. Однако, в сети распространялись видео со встречи главы ЧВК «Вагнер» с ранеными бойцами. Она проходила в интерьерах, в которых угадывается одна из террас усадьбы в Геленджике.

Фото: скриншот видео из группы ВКонтакте Поделиться Поделиться





Семья Пригожиных получила контроль над «Турстатусом» в 2014 году, когда компанию приобрели две петербургские фирмы — «СО инвест» и «Бета». У первой список владельцев сейчас недоступен — СПАРК ссылается на закон, позволяющий скрывать владельцев бизнеса, попавших под санкции. Вторая более открыта. Она была учреждена лично Евгением Пригожиным в 2009 году, а с 2011 года перешла во владение его теперь уже бывшей супруги. Однако в 2021 году «Турстатус» стал принадлежать сыну владельца «Вагнера» Павлу Пригожину. После смерти отца в 2023 году он стал управляющим нескольких его компаний, включая «Конкорд Менеджмент и консалтинг». Обычно такая процедура сопутствует наследственным делам.



Кстати, новые угодья «Марьиной рощи» — далеко не единственный актив этой компании под Геленджиком. Это название носит крупный рекреационный комплекс в одноименном селе всего в нескольких километрах от поместья Пригожиных. Еще перед эпидемией короновируса заявлялось о планах «Марьиной рощи» засадить виноградниками 170 гектар, создав виноградный агропромышленный и туристический кластер. Также фирма готовит проект создания гольф-клуба с полем, коттеджным поселком и сафари-парком.



При этом, в отчетности компании перечислены 27 участков под Геленджиком, которые ей принадлежат и арендуются. Их общая площадь — 1028 га. Часть из них сдается в аренду.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

