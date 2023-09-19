Вдовья доля. Чем владеет Любовь Пригожина

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Любовь Пригожина в сентябре 2023 года подала уведомление в налоговую об официальной перемене фамилии. Теперь в официальных документах о владении активами ее фамилия — Кряжева.

«Фонтанка» собрала все имеющиеся в открытом доступе сведения о бизнесе вдовы основателя ЧВК «Вагнер».



Впервые имя Любови Пригожиной в учредительных документах юрлиц появилось в ноябре 2007 года. Она была обозначена как соучредитель ТСЖ «Дворцово-парковый комплекс «Северный Версаль». Это элитный коттеджный поселок в Лахте, застройщиком которого была фирма ее супруга «Конкорд менеджмент и консалтинг» и где члены семьи владеют несколькими домами. К тому времени младшему ребенку, ныне 18-летней владелице петербургских отелей, едва исполнилось 2 года, старшие дети уже ходили в школу и, видимо, 37-летней энергичной Любови Пригожиной пришла пора помогать мужу в бизнесе.



Спустя год она уже не только заботилась об удобстве обитателей «Северного Версаля», но и получила от супруга несколько уже действовавших юрлиц. Первой такой компанией стало в июле 2008 года ООО «Продторг» с основным видом деятельности «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Его бессменным директором был Самуил Жаркой, долгое время также стоявший во главе «Конкорд менеджмент и консалтинга» (позже эту должность занимал как сам Евгений Пригожин, так и Дмитрий Уткин — полный тезка знаменитого «Вагнера»). «Продторг» был ликвидирован уже в 2009 году и особой памяти о себе не оставил. Однако Самуил Жаркой, которого СМИ называют отчимом Евгения Пригожина, был учредителем и руководителем еще многих семейных компаний.



Спустя неделю после «Продторга» Любовь Пригожина стала обладателем 100% долей в ООО «Агат строй» с тем же гендиректором. Это был уже бизнес посолиднее — стройка. Компания была выделена из более крупного ООО «Агат», которое Пригожина получила в ноябре 2008 года. Тогда этой фирме принадлежало 50% уже дышащего на ладан ООО «БЛИНДОНАЛЬТ-ИНВЕСТ». Последний был одним из самых заметных в те годы проектов Евгения Пригожина. В 2014 году «Агат» получил 100% долей в ООО «Отель» — операторе гостиницы «Трезини» на Университетской набережной. Контроль над ней супруга предпринимателя сохраняла как минимум до 2017 года, а позже контроль над компанией перешел к дочери четы Пригожиных Полине.



А в 2009 году ООО «Агат», а также сама Любовь Пригожина стали владельцами 16,66% долей в ООО «Лахта». В нее собирались активы, которые принадлежали лично Евгению Пригожину и его партнерам, к примеру, Герману Шейзону. С 2011 года «Лахта» владела 100% долей в ныне широко известной строительной компании «Мегалайн». Она стала крупным подрядчиком на объектах Минобороны, а позже и Управделами президента с 2014 года, когда «Лахта» уже была переписана на других людей. Впрочем, в 2022 году Евгений Пригожин дезавуировал видимую в СПАРК структуру собственности «Мегалайна», публично заявив в СМИ, что это именно его компания, в проекты которой он лично вкладывал деньги.



Однако, судя по картотеке судов, даже во время официального контроля Любовью Пригожиной в 2012 году, «Мегалайн» уже получал в Москве такие крупные подряды, как реконструкция Выставочного зала Государственного музея А. С. Пушкина на Арбате.

В 2010 году Любовь Пригожина стала соучредителем благотворительного фонда «Прииди и Виждь», который был зарегистрирован напротив Иоанновского монастыря на набережной Карповки и занимался организацией паломничеств по местам, связанным с Иоанном Кронштадтским. Это, разумеется, никак не связано с бизнесом. Сейчас сайт фонда не работает, а в его кассе за прошлый год была отмечена весьма скромная сумма в 417 тысяч рублей. В 2020 году журналисты расспросили об этом фонде старшего священника Иоанновского монастыря Санкт-Петербурга Николая Беляева. Он рассказал, что «познакомился с семьей Пригожиных через Мстислава Ростроповича, когда их младшая дочь сильно болела. «Тогда Мстислав и посоветовал Любови просить помощи у того, кто всегда помогает отчаявшимся», — заявил отец Николай. После выздоровления малыша Любовь Пригожина стала прихожанкой монастыря и покрестила дочь».



Настоящим прорывом Любови Пригожиной как бизнесмена стал 2011 год. Тогда она одновременно стала совладельцем не только «Мегалайна», но и 10 других компаний. В том числе в ее управление перешли два заметных актива в области ретейла — сеть «Музей шоколада» а, главное, Елисеевский магазин. Сейчас обе эти компании принадлежат ей на 100%. И если «Музей шоколада» переживает не лучшие времена (из шести точек осталась лишь одна — на Жуковского, а у флагманского магазина на Невском закончился срок аренды), то Елисеевский приносит вполне осязаемую прибыль. При выручке в 122 млн рублей и прочих доходах в 65 миллионов, чистая прибыль по итогам 2022 года составила 73 млн рублей. До коронавируса выручка была вдвое больше, но прибыль гораздо скромнее. Что имеется в виду под дополнительными доходами, не очень ясно, но, кроме самого магазина в историческом здании на Невском, работают два ресторана, кафе, а также проводятся экскурсии по 5 тысяч рублей за билет.



Крупным бизнес-проектом, который был реализован, пока Любовь Пригожина была основным владельцем ООО «Лахта парк», стало строительство одноименного жилого комплекса поблизости от «Северного Версаля» и комплекса апартаментов «Лахта плаза» на Приморском проспекте. Она получила их от супруга в мае 2016 года, а в 2020 году уже построенными и приносящими серьезную прибыль передала сыну Павлу.



Также с ее именем связывали модный СПА-комплекс Crystal. Изначально он располагался во дворце Трезини на Университетской набережной, а затем зарегистрировался по соседству с Музеем шоколада на улице Жуковского. Любовь Пригожина управляла им с 2011 до 2019 года, но затем проект перешел в другие руки и теперь не работает. И хотя в сети отзывы о нем остались самые восторженные, этот салон был глубоко убыточным, судя по последней официальной отчетности за 2017 год, принеся убытков на 34 миллиона и набрав долгов на фантастические для такого заведения 340 миллионов.



В сентябре было зарегистрировано наследственное дело Евгения Пригожина. О том, какие именно активы принадлежали ему лично, официальные данные в СПАРК могут рассказать лишь приблизительно.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

