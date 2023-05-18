«Люди верят в чудо и халяву». Инвестсоветчикам в блогах и телеграм-каналах грозят карами за недостаток квалификации

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Банк России выступил за усиление ответственности за «незаконные» рекомендации инвестблогеров и телеграм-каналов, следуя которым люди теряют деньги. Сейчас привлечь «ивестцыган» хоть к какой-то ответственности практически невозможно, да и вряд ли скоро получится: за «плохие» советы никаких наказаний не предусмотрено. «Фонтанка» выяснила, на кого в действительности нацелился регулятор.



Позиция Центробанка

О том, что нужно усилить ответственность для инвестблогеров и телеграм-каналов за советы и рекомендации, которые приводят к потерям денег среди инвесторов, на днях в кулуарах Петербургского международного юридического форума сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.



«Не сказать, чтобы массово, но поступают жалобы. К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России. Люди следуют каким-то советам телеграм-каналов, часто анонимных, вообще неизвестных людей либо советам как бы гуру», — цитирует его РИА Новости.



В результате пострадавшие теряют деньги и пишут обращения: «Я, следуя совету такого-то блогера или такого-то телеграм-канала, купил что-то и в итоге все потерял, мои деньги делись неизвестно куда», — жалуются они.

Также часто людям предлагают вложиться в нерегулируемые компании, рассказал Михаил Мамута, называя это «псевдодоверительным управлением» или «псевдоброкериджем».

По словам Мамуты, регулятор видит здесь два основных решения. Во-первых, запретить привлекать деньги граждан в компании, которые не находятся под надзором ЦБ. Такой законопроект уже разработан. Во-вторых, в Банке России считают, что нужно усилить ответственность за «незаконные» инвестиционные советы и усовершенствовать действующий институт инвестсоветников — определить, что является инвестрекомендацией, кто может ее давать и каковы последствия ошибок. Возможные решения в связи с этим ЦБ сейчас обсуждает с другими ведомствами.



Кому приготовиться

Однако, по данным «Фонтанки», на самом деле речь идет не о борьбе с блогерами или скамерами, которые призывают вкладывать деньги в мошеннические проекты. Банк России хочет сосредоточиться именно на доработке института инвестиционных советников.



«Институт инвестиционных советников находится еще на стадии формирования, что требует его донастройки, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Центрального банка. — Так, НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка — Прим.) в результате обобщения своей контрольной практики и обсуждений с участниками рынка и Банком России разработала проект поправок в базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке. Они направлены на совершенствование деятельности по инвестиционному консультированию, повышение прозрачности услуг для клиента, а также на устранение недобросовестных практик при предоставлении индивидуальной инвестиционной рекомендации. Этот стандарт распространяется на деятельность инвестиционных советников в реестре Банка России (некоторые из них активно ведут деятельность в соцсетях)».



Что касается административной и уголовной ответственности, которая сейчас предусмотрена за безлицензионную деятельность, в том числе в части инвестиционного консультирования, Банк России считает ее достаточной. Скорее всего, подразумевается ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), наказанием по которой может быть как штраф в 100 тысяч рублей, так и до 5 лет тюрьмы, если речь идет об ущербе в особо крупном размере (больше 9 млн рублей).

Официальный реестр

Сейчас в едином реестре инвестиционных советников ЦБ 178 компаний и индивидуальных предпринимателей. Им присвоены лицензии под номерами от 1 до 222, поскольку лицензии у некоторых были отозваны.



Чтобы стать инвестиционным советником, нужно соответствовать определенным требованиям. Например, ИП должен иметь высшее образование, абсолютно конкретный профессиональный опыт, подтверждающее квалификацию российское свидетельство или международный сертификат. Также ему нужно вступить вступить в профильную Саморегулируемую организацию — НАУФОР и АМИКС.



Стать официальными инвестсоветниками не смогут лица, замешанные в экономических преступлениях и прошедшие процедуру банкротства.

Инвестиционные советники отвечают за свои действия перед законом. В отличие от так называемых «инвестцыган», не зарегистрированных в реестре, их действия регулируются ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, и тем самым базовым стандартом СРО для профессиональных участников рынка. Если в результате ненадлежащего исполнения советником его обязанностей клиент получил убытки, то он может потребовать их возмещения. Именно поэтому, как считают эксперты, интернет-советчики не спешат подавать заявки на регистрацию в этом реестре. Ну и список документов, которые нужно для этого предоставить, очень внушительный.



Помимо этого, инвестиционные советники занимаются подписанием договоров, заполнением анкет, определению целей и риск-профилей клиентов, а также предоставляют отчетность в регулирующие органы.

Инвестиционный советник Владимир Верещак, который входит в реестр ЦБ рассказал о трудностях нахождения в реестре. Ему пришлось перейти с упрощенной системы налогообложения на общую, нанять бухгалтера, отчитываться по каждой транзакции, собирать кипу документов по каждому доходу и расходу. Только сейчас в Госдуму внесен законопроект об отмене необходимости применять общую систему налогообложения и платить НДС для инвестиционных советников-ИП. «Для большинства небольших участников рынка, кто работает один или в небольших командах, — это дополнительная нагрузка регуляторная, и в юридическом плане, и в финансовом. Я думаю, что это многих останавливает, конечно», — считает он. Зато, по его словам, нахождение в реестре придает специалисту определенный статус, ему больше доверяют новые клиенты и организации, проще общаться с международными партнерами. Предполагается, что инвестор должен считывать сигнал: специалист из реестра — потенциально безопаснее.

Но работает так не всегда. Не входящие в реестр условно «независимые» инвестблогеры путают карты советникам из реестра, ведь рекомендации первых бесплатны. Вопрос о том, что условия для легальных и нелегальных участников этого рынка неравные, уже давно обсуждался в кулуарах, но впервые был затронут на широкую аудиторию.

«Это хорошо, потому что иначе непонятно, почему одни вынуждены соблюдать требования законодательства и быть поднадзорными организациями, А другие могут спокойно работать по каким-то агентским схемам с профучастниками, вообще никак себя не идентифицировать, продавать так же, как они продавали раньше, и не нести за это никакой ответственности. Тогда как бы ценность реестра теряется, — отмечает Владимир Верещак. — Люди, которые не утверждают себя вступлением в реестр фактически рекомендуют своим слушателям что-то купить, что-то сделать на рынке, а потом прикрываются фразой: «Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией». Но вы же фактически рекомендуете. Вы рассказываете, продаёте, описываете преимущества какого-то инвестиционного или торгового решения, а потом говорите: «Нет, это не рекомендация». Как-то довольно странно всё это».

Как отличить инвестблогера от инвестцыгана

Тем не менее проблема инвестцыганства действительно существует и очень распространена, говорят участники рынка.

«Зачастую люди, имеющие мало опыта, пытаются найти более опытного советника, на мнение которого можно положиться и «легко» заработать на фондовом рынке. При этом они не знают, сколько на самом деле опыта у этого «гуру», какая фактическая доходность его портфеля, и какой у него риск-аппетит. В данном случае можно посоветовать «клиентам» таких блогеров заглянуть в реестр инвестиционных советников, в случае отсутствия блогера в нем, поискать альтернативные источники информации», — порекомендовали «Фонтанке» в компании «Цифра брокер» (экс-«Фридом Финанс», входит в реестр).

Для заблуждающихся там напоминают, что инвестиционное консультирование осуществляется исключительно после подписания договора с клиентом, и советуют при оценке компетенции инвестблогера смотреть на доходность портфеля, опыт работы на рынке, сертификаты, подтверждающие квалификацию.



«В связи с тем, что легальных путей инвестирования не очень много, люди верят в чудо и халяву», — говорит управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко (не входит в реестр). На вопрос как оценить компетентность инвестблогера, он с осторожностью называет слово «репутация».



«Как говорят во всех брокерских компаниях: «Успех в прошлом не гарантирует успех в будущем». Это раз. А во-вторых, невозможно гарантировать высокую доходность. Поэтому люди с репутацией обычно не входят в круг интересов для тех людей, которые хотят заработать денег по-быстрому», — отмечает он.

«Ооо, брат. Это жулики!» По мнению Потапенко, нахождение в реестре само по себе не подтверждает правоспособность или умение что-либо делать, как и любое лицензирование для него это история «про сбор бумажек и денег» и «создание комиссии над комиссиями». Предприниматель не причисляет себя к инвестсоветникам и не работает с физлицами, но не все это знают и поэтому становятся жертвами мошенников.

Как рассказал «Фонтанке» бизнесмен, существующий в интернете телеграм-канал «Дмитрий Потапенко. Курс дядюшки По» не имеет к нему никакого отношения, но, используя его имя и изображение, «кидает» людей на деньги.

«Я даже публично в своих видео говорю, что нет такого канала, я никого не консультирую, меня нет нигде, я не занимаюсь с физиками», — повторяет Потапенко. Но наивные граждане все равно заносят «Дядюшке По» то по 70, то по 150 тысяч рублей.

А потом, когда уже поздно, пишут настоящему предпринимателю. Он отправляет их в правоохранительные органы, но безуспешно. По его словам, за 2,5 года никто ни разу не написал заявление. Не только потому, что стыдно, что развели, но и потому что доказательств преступления нет.

Мошенники работают «грамотно»: сначала отправляют своим жертвам договоры с поддельными подписями и левыми паспортными данными, а когда дело сделано — удаляют всю переписку. Доказательств нет, идти в полицию не с чем. На администрацию Telegram надежды нет. Несмотря на жалобы и использование чужих персональных данных, канал до сих пор можно найти. Ну, или хотя бы то, что от него осталось.



«Если человек не хочет писать заявление в полицию, с чем бороться-то? Как бороться против воли человека? «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Проблема всех этих так называемых советников в том, что люди халявы хотят, — подчеркивает Потапенко. — Я не просто так сказал, что, чем беднее страна, тем больше в ней распространена лотерейка».



Есть и более тонкие схемы, инициаторы которых остаются безнаказанными.

«На практике может существовать множество блогеров, применяющих недобросовестные практики, по факту манипулирующих рынком. Например, набрав необходимую аудиторию, блогер покупает неликвидную ценную бумагу, а потом рекомендует ее своей аудитории. Бумага на этих рекомендациях резко вырастает в цене, блогер продает ее по цене существенно выше приобретения, по сути, своей же аудитории, таким образом зарабатывая. Подписчики блогера, купившие последними, обречены на убытки. Так как ценная бумага не соответствует образовавшейся рыночной цене и после такого «разгона» очень быстродешевеет. Так последние купившие и потерявшие деньги подписчики уходят от блогера и их место занимают другие, происходит своего рода «круговорот» подписчиков, фактически в данной ситуации зарабатывает только блогер», — объясняют в «Цифра Брокер».



Привлечь блогера к какой-либо ответственности в таком случае очень сложно, но можно. К примеру, за 2016–2022 годы до решения суда дошло только четыре дела по статье 185.3 (манипулирование рынком). Все, кроме одного оштрафованного, получили условные сроки. В 2022 году ни одного приговора не было, правда, ЦБ, контролирующий такие преступления, тогда сообщил об 11 фактах манипуляции рынком. А с начала 2023 года регулятором зафиксировано уже восемь таких фактов. Возможно, какие-то из них еще дойдут до суда.

«Как сказал один мой коллега, большинство людей верят обманщикам, не потому что они какие-то глупые или что-то с ними не так. Они просто бедные, и они устали жить так, и они верят в чудеса», — резюмирует Владимир Верещак. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

