Тает-тает Смольный из снега. Посмотрите — еще успеваете

Петербургский снежный скульптор Владимир Кузьмин продолжает работу над Смольным собором из снега. Случившаяся в городе оттепель мешает процессу — мастер надеется на заморозки. Этим в среду, 13 декабря, он поделился в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».
Уже закончена и детализирована верхняя часть собора. На куполах установлены даже маленькие деревянные крестики. Про дальнейшую работу снежный скульптор Кузьмин уверенно не говорит, потому что Смольному из снега нужен мороз. Посмотреть на него можно на набережной Черной речки, неподалеку от Торжковской улицы. Еще там есть снежные вазы.
Скульптуры создает таксист на пенсии Владимир Кузьмин уже не первый год. В 2021 году он рассказывал «Фонтанке», как превращает собственный двор в музей под открытым небом. Уже тогда скульптор поделился, что мечтает слепить Смольный собор.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов обещает, что оттепель не продлится долго. Уже скоро температура в городе должна вернуться к отрицательным значениям.