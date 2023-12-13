Тепло в Петербурге ненадолго, но и следующее за ним похолодание — тоже

В ближайшие дни погода в Петербурге будет меняться несколько раз. Об этом сообщает 13 декабря главный синоптик города Александр Колесов.



По его словам, циклон («Фонтанка» писала, что немецкие метеорологи назвали его «Ваня») продолжает подниматься на север и сегодня уже почти добрался до Таллина. В Ленобласти же стоит «однотипная погода с постоянным снегом и медленным повышением температуры воздуха». За ночь в Петербурге потеплело ещё на пару градусов, и к утру столбик термометра добрался до минус 1,6. Слабоположительные значения температуры наблюдаются на большей части Псковской области, и «всё это тепло смещается к нам».

