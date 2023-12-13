Тепло в Петербурге ненадолго, но и следующее за ним похолодание — тоже

В ближайшие дни погода в Петербурге будет меняться несколько раз. Об этом сообщает 13 декабря главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, циклон («Фонтанка» писала, что немецкие метеорологи назвали его «Ваня») продолжает подниматься на север и сегодня уже почти добрался до Таллина. В Ленобласти же стоит «однотипная погода с постоянным снегом и медленным повышением температуры воздуха». За ночь в Петербурге потеплело ещё на пару градусов, и к утру столбик термометра добрался до минус 1,6. Слабоположительные значения температуры наблюдаются на большей части Псковской области, и «всё это тепло смещается к нам».
«Так что в Санкт-Петербурге, на юго-западе Ленинградской области сегодня днем температура воздуха достигнет 0 градусов, а местами перейдет через ноль на слабый плюс», — отмечает Колесов.
Однако это повышение температуры не будет продолжительным: циклон заполняется при восточном и юго-восточном ветре. Уже завтра в Петербурге и области температура вернется к отрицательным значениям, и снежная зима продолжится.
«Но возвращение это теперь уже ненадолго, так как с воскресенья, 17 декабря, начинается движение циклонов с Атлантики, и наш регион попадет в совершенно другую погоду, наверное, хотя этого и не хочется, более привычную для декабрей последних лет», — отмечает Колесов.