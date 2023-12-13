Встречаем первую зимнюю оттепель. Переход в плюс не отменяет снег

В Петербурге сегодня, 13 декабря, температура может подняться выше нуля. Однако это не аномальное тепло: в середине декабря нередко бывает плюс.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе сегодня будет преимущественно облачно, временами снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2–4 градусов, днем составит около 0 градусов. На дорогах сложная обстановка.
Это первая зимняя оттепель, отмечает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Сегодня, по данным центра, регион продолжит ощущать влияние циклона, теряющего силы над Финским заливом. Впрочем, его сил по-прежнему хватает на снег и мокрый снег. Температура воздуха в Петербурге минус 1 — плюс 1 градус, в Ленобласти — минус 4 — плюс 1. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
По данным «Яндекса», температура сегодня вполне обычная для середины декабря. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от минус 9 до плюс 2 градусов. Самое холодное 13 декабря выдалось в 1967 году, минус 18 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 7.
Снег ожидается и следующие два дня. Завтра в течение суток 0 — минус 2 градуса. А в пятницу, 15 декабря, станет немного холоднее — минус 2–4.