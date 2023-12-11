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    Ваня принесет потепление. Рассказываем о погоде на неделе

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Петербург на этой неделе ждет слабая оттепель. Погоду сформирует теплый атлантический циклон, который принесет небольшие снегопады, а к середине недели повысит температуру, говорит специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 11 декабря.

    Новый циклонический вихрь немецкие метеорологи прозвали «Ваня» (Vanja). Он закроет небо плотными облаками в понедельник. Пройдет небольшой снег. Днем ожидается около –6 градусов. Подует восточный ветер до 4–9 м/с.

    Со вторника, 12 декабря, начнет понемногу теплеть. Ночью будет минус 4 - 6 градусов, днем прогнозируют до – 4. Временами возможен снег. Восточный ветер немного ослабнет до 3–8 м/с.

    В ночь на среду ожидается –2…–4 градуса, но уже днем может потеплеть до ноля. Местами пройдет мокрый снег, образуется гололедица. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.

    В четверг ночью будет –1…–3 градуса, днем температура снова поднимется до ноля. Снег и гололедица останутся. Юго-восточный ветер ослабнет до 2–7 м/с.

    В конце рабочей недели теплый атлантический циклон сменит небольшой промежуточный гребень антициклона. Станет немного холоднее. Так, в пятницу, 15 декабря, ночью температура упадет до –4. Днем ожидается –1…–3 градуса. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость составит 1–6 м/с.

    Атмосферное давление на неделе ожидается нестабильным. Сначала оно будет в диапазоне от 756 до 758 мм рт. ст., что ниже нормы. Затем атмосферное давление вырастит до 762–764 мм рт. ст.

    По предварительному прогнозу, в субботу, 16 декабря, регион своим северо-западным краем заденет южный циклон. Он немного усилит морозы. Но уже в воскресенье очередной циклон из Атлантики повысить температуру в Петербург до –1…+4 градуса и принесет осадки.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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