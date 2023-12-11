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    «Ваня» несёт потепление и снегопады, готовьтесь к коллапсу на дорогах

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    Морозы покидают Петербург, приходят снегопады. Со вторника они будут сильными, так что на дорогах ожидается сложная обстановка.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 декабря в городе преимущественно облачная погода. Снег, ночью небольшой. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью составлявшая минус 9–11 градусов, днем повысится до минус 4–6. На дорогах гололедица.

    Как сообщает центр «ФОБОС», погоду в регионе формирует передняя часть циклонического вихря, который немецкие метеорологи назвали «Ваня» (Vanja). Его центр сейчас выходит в восточную часть акватории Балтийского моря. Он закроет небо плотными облаками, атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

    По данным «Яндекса», температура сегодня всё-таки ниже нормы и ночью, и днём. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает пасмурно, от минус 8 ночью до плюс 2 днём. Самое холодное 11 декабря выдалось в 1963 году, минус 19 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 8.

    12 декабря, по данным СЗ УГМС, снег усилится, а в среду потеплеет почти до нуля, поэтому снег станет мокрым и будет налипать. Сильные осадки осложнят ситуацию на дорогах.

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