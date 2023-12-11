Главный синоптик Петербурга расписал особенности нового циклона. После него вернутся морозы

Потепление в Петербурге не перерастёт в оттепель — слякоти на этой неделе не будет. Наоборот, через несколько дней снова похолодает. Об этом сообщает 11 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Закончилась морозная первая декада декабря, которая уходит в историю с довольно низкой температурой», — отмечает он.



Сейчас в городе теплеет. Минувшей ночью температура перешагнула рубеж минус 10 градусов и вечером приблизится к минус пяти. Следующие несколько дней погоду будет определять циклон — «Фонтанка» писала, что немецкие метеорологи назвали его «Ваня». К середине недели он выйдет с южной Балтики на акваторию Финского залива. Все эти дни ожидается снег, в итоге снежный покров вырастет примерно на 10 сантиметров. Всю первую половину недели будет свежий ветер — юго-восточный до 5–10 м/с. Однако с повышением температуры, по словам Колесова, он не будет неприятно ощущаться.

