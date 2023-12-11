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    Главный синоптик Петербурга расписал особенности нового циклона. После него вернутся морозы

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    Потепление в Петербурге не перерастёт в оттепель — слякоти на этой неделе не будет. Наоборот, через несколько дней снова похолодает. Об этом сообщает 11 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Закончилась морозная первая декада декабря, которая уходит в историю с довольно низкой температурой», — отмечает он.

    Сейчас в городе теплеет. Минувшей ночью температура перешагнула рубеж минус 10 градусов и вечером приблизится к минус пяти. Следующие несколько дней погоду будет определять циклон — «Фонтанка» писала, что немецкие метеорологи назвали его «Ваня». К середине недели он выйдет с южной Балтики на акваторию Финского залива. Все эти дни ожидается снег, в итоге снежный покров вырастет примерно на 10 сантиметров. Всю первую половину недели будет свежий ветер — юго-восточный до 5–10 м/с. Однако с повышением температуры, по словам Колесова, он не будет неприятно ощущаться.

    «Температура воздуха продолжит повышаться и в середине недели всё-таки приблизится к нулю градусов. Но расстраиваться пока рано, до слякоти не дойдет, а в пятницу — субботу снова более морозная погода», — резюмирует синоптик.

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    Комментарии 8

    Гость11 Дек 2023 в 10:50
    Это зима ! Колесов !!!
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