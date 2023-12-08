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    Петербургский снежный скульптор работает над Смольным собором. Посмотрите на белоснежные вазы

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    Фото: Катерина Медведева
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    На набережной Черной речки, неподалеку от Торжковской улицы, появились вазы из снега — их слепил петербуржец Владимир Кузьмин. Он рассказал в пятницу, 8 декабря, что сейчас трудится над Смольным собором.

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    Корреспондент «Фонтанки» позвонил снежному скульптору, как оказалось, в разгар рабочего процесса.


    «Штук десять ваз у меня сделано. Сейчас делаю Смольный собор. Купол верхний сделал. Собор, я думаю, [будет готов] дней через 10 или недельку. Это верхняя часть. Еще надо нижнюю сделать. Верхнюю постараюсь быстренько. Холодно. Час простоишь — замерзаешь», — рассказал Кузьмин.

    Фото: Катерина Медведева
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    Белоснежные скульптуры создает таксист на пенсии Владимир Кузьмин уже не первый год. В 2021 году он рассказывал «Фонтанке», как превращает собственный двор в музей под открытым небом. Уже тогда скульптор поделился, что мечтает слепить Смольный собор.

    Фото: Катерина Медведева
    Фото: Катерина Медведева

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    Владимир КузьминСнежные скульптуры
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