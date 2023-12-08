Петербургский снежный скульптор работает над Смольным собором. Посмотрите на белоснежные вазы

На набережной Черной речки, неподалеку от Торжковской улицы, появились вазы из снега — их слепил петербуржец Владимир Кузьмин. Он рассказал в пятницу, 8 декабря, что сейчас трудится над Смольным собором.
Корреспондент «Фонтанки» позвонил снежному скульптору, как оказалось, в разгар рабочего процесса.
«Штук десять ваз у меня сделано. Сейчас делаю Смольный собор. Купол верхний сделал. Собор, я думаю, [будет готов] дней через 10 или недельку. Это верхняя часть. Еще надо нижнюю сделать. Верхнюю постараюсь быстренько. Холодно. Час простоишь — замерзаешь», — рассказал Кузьмин.
Белоснежные скульптуры создает таксист на пенсии Владимир Кузьмин уже не первый год. В 2021 году он рассказывал «Фонтанке», как превращает собственный двор в музей под открытым небом. Уже тогда скульптор поделился, что мечтает слепить Смольный собор.