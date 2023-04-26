Кто последний, тот редиска. Как «Фонтанка» наперегонки добиралась на работу и что из этого вышло

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» решила проверить, на чем быстрее доберется из точки А в точку Б, передвигаясь по центру Петербурга в час пик: на автомобиле, велосипеде, электросамокате или общественном транспорте. Маршрут старались выбрать такой, чтобы участники заезда были хотя бы примерно в равном положении: в 9 утра от «Мюзик-холла» до редакции на улице Зодчего Росси. За уши не кусать, ниже пояса не бить, ПДД не нарушать!



Рассказываем, какой транспорт оказался быстрее, дешевле, а с каким оказалось больше всего трудностей.











Денис

транспорт: автомобиль

стаж вождения: 15 лет

Ехать по городу в солнечный день утром на работу на машине — одно удовольствие. Музыка, удобное кресло. Пробки кое-где не столько раздражают, сколько не дают суетиться и позволяют получше рассмотреть открыточные виды нашего прекрасного города.

Единственное, что у меня вызывало хоть какие-то опасения за первенство в нашем соревновании, — пробка на Дворцовом мосту и в Дворцовом проезде перед поворотом на Невский. Они там самые обычные, привычные, в нормальной жизни никаких негативных эмоций не вызывают.



Все, кто ездит по этому маршруту, знают, что по Биржевому мосту надо ехать в крайней левой полосе (хотя после ремонта там еще не нарисовали разметку), в ней же въезжать на мост, а потом сразу — при первой возможности — перестроиться во второй слева ряд. Он движется быстрее.

Вторая же полоса позволяет быстрее ехать и в Дворцовом проезде. Но когда он начнет изгибаться к Адмиралтейскому проспекту, уместнее при появлении свободного местечка вильнуть назад в крайний левый. Так удастся избежать пересечения с потоком, который с Адмиралтейского поворачивает на Невский «по стрелке». А чуть дальше — остановка троллейбусов, если встанет, объехать быстро не получится.



У меня шмыгнуть назад в левый ряд перед Невским в этот раз не вышло. Однако на общее время в пути это почти не повлияло. Ну, может, секунд 20 я потерял. Не принципиально. А дальше — прекрасный широкий и красивый проспект, поворот перед Катькиным садом и Александринский театр. Что же может быть прекраснее!



При расходе 8 литров бензина на 100 километров и цене около 48 рублей за литр с учетом стоимости страховки 4 километра пути обошлись мне в 15 рублей 53 копейки. Даже если машина в кредите, стоимость нашей короткой поездки увеличится несильно. Допустим, ежемесячный платеж составляет около 17 тысяч рублей, а на каско уходит до 40 тысяч, тогда к итоговой сумме придется прибавить всего 9,3 рубля.











Наташа

транспорт: велосипед

стаж вождения: 27 лет

Одолеть 4 километра от «Мюзик-холла» до редакции на велосипеде — что может быть проще? Вся дорога заняла 20 минут, причем участник заезда на автомобиле догнал меня и перегнал лишь на последних метрах перед офисом, так что к финишу я пришла вторая.

Сначала по дорожкам Александровского парка я выехала на Каменноостровский проспект, изящно объехав по тротуару длиннющую пробку на Троицком мосту, сворачивать на набережную Лебяжьей канавки не стала и срезала углы по гранитной крошке Марсова поля, благо с утра пораньше там было пустынно. По Садовой долетела до Невского, а там через Екатерининский сквер — и до редакции.



И всё бы было благолепно, если бы не один неприятный момент, который случился на пересечении с улицей Куйбышева. По правой стороне дороги пешеходного перехода в этом месте нет. По правилам дорожного движения автомобиль, поворачивающий направо, должен уступить велосипедисту, который двигается рядом с ним по той же траектории справа. Но это — если велосипедист едет в потоке с машинами, в моем же случае это был тротуар, который к тому же хорошо в этом месте просматривается. Я-то видела, что слева движется автомобиль, даже притормозила, ожидая его реакцию и полагая, что если он захочет повернуть направо, то, как порядочный, включит поворотник. Автомобилист тоже сбавил ход. Ай, спасибо, думаю, пропускает, жму на педали и выезжаю на дорожное полотно. И в этот момент водитель заложил вираж и двинул вправо — то есть прямиком на меня. И никаких тебе сигналов поворотником! Остановились мы в каких-то 10 сантиметрах друг от друга. Как мне вслед рассерженно сигналит водитель, было слышно еще метров 30. Я бы тоже сигналила, да нечем было, увы.



Факт, что добираться из пункта А в пункт Б на своем велике ощутимо дешевле, чем на всех других транспортах мира. Мой, купленный в 2010 году за 15 тысяч рублей, с установленным сроком службы по паспорту всего 5 лет, окупился за свою жизнь десятки раз, выбери я ездить на нем на работу хотя бы летом вместо метро, а тем более машины. А ведь он катается еще и помимо работы в выходные.

По бухгалтерским правилам покрытия износа, ежемесячная сумма его амортизации (переноса стоимости на затраты) составляет 250 рублей. Для сравнения — метро по «Карте петербуржца» обходится в 1880 рублей за 20 рабочих дней.

Да, велик нужно обслуживать и менять детали, если сломаются. Опытные ездоки оценивают затраты на содержание велосипеда в среднем в 3–5 тысяч рублей в год, но мой еще ни разу за все эти годы не подвел. То есть, условно, 20-минутная поездка обошлась мне в 27 копеек.



Добираться на работу на велике — отличная идея, особенно в погожий денек: едешь себе, окружающими красотами любуешься. Еще лучше, если в офисе тебя ждет душ, а в рюкзаке болтается сменная одежда. Потому что иначе придется сидеть весь день лахудрой с всклокоченными волосами и в пыльной одежде. Если в этот день запланированы рандеву в белом пальто, то стоит взвесить, что насущнее — шашечки или ехать. Ну и нельзя списывать со счетов погоду и расстояние от пункта А до Б: вряд ли найдется много желающих гнать полтора часа на велосипеде дважды в день из Шушар.









Милена

транспорт: метро

стаж «вождения»: 2 года

Основная проблема поездок на метро — до этого метро дойти. Из 25 минут в пути где-то 15 пришлось на пешую прогулку быстрым шагом, и это по прямой и по известному маршруту. Когда погода шепчет и идешь по парку до «Горьковской» — приятно. Когда опаздываешь — уже не очень.



В метро проникла быстро, на «Горьковской» очередей на вход, как на той же «Василеостровской», нет и в час пик. Сотрудники метрополитена к эскалатору провожают равнодушно и в еще пока сонной бдительности не досматривают — экономят мне время. Для чистоты эксперимента и сохранения целостности костей по эскалатору на каблуках не бегу. Утренних бегунов на левой эскалаторной полосе в принципе не так уж и много. Парочка пронеслась, деликатно задевая соседей, остальные смиренно ждут, подчиняя утренний тайминг скорости эскалатора.



Поезд подъехал на моей последней ступеньке лестницы — снова удача. В ближайших ко входу вагонах люди охвачены нечаянной близостью и рискуют из открытых дверей вывалиться. Если пройти немного вперед, то картина уже поприятнее: сесть негде, зато встать есть где. Когда едешь одну станцию и не пересекаешься с наплывом пассажиров и с синей, и с зеленой ветки, очень даже комфортно.



Попутчики читают газеты, сутулятся перед телефонами и засыпают. Стоящие просто смотрят прямо перед собой, видимо, уже мечтают о вечере пятницы.

Переходить на другую станцию пришлось уже в толпе. Около 30 секунд в забеге потеряно на сонное «а в какой мне выход?» К счастью, не промахнулась.

Прелесть маршрута — пройтись по утреннему саду на площади Островского, но просушка лишила и этой утренней радости.

Вывод: на коротких дистанциях пешеход водителю и велосипедисту не конкурент, на уставших ногах прибыла третья. Из плюсов — за пеший марш-бросок проснулась и мельком полюбовалась утренним центром Петербурга. На всё про всё по студенческому проездному ушло чуть больше 7 рублей. Без льгот за одну поездку в метро пришлось бы отдать от 47 (по «Единой карте петербуржца») до 70 рублей.









Женя

транспорт: электросамокат



стаж вождения: 2 года

Я осознанно выбрала самый спорный и одиозный вид транспорта, чтобы на себе испытать, насколько к нему готова транспортная инфраструктура города, а он к ней. Для чистоты эксперимента старалась методично соблюдать правила дорожного движения. Согласно ПДД, электросамокатам точно можно ехать по велодорожкам, а вот дальше начинаются условия. Если велодорожек поблизости нет, «легкие» средства индивидуальной мобильности до 35 килограммов должны ехать по тротуарам, если пешеходной зоны вообще нет — по обочине, если и ее нет — по правому краю дороги. Развить скорость, близкую к скорости потока, с ограничениями, которые предусмотрены сейчас для самокатов, нереально. Короче, ехать по проезжей части на арендованном самокате было просто опасно.

Но если бы меня подвели только ограничения… Как бы парадоксально ни звучало от человека, который финишировал последним, я решила сделать ставку на более длинный путь, но позволяющий разогнаться до максимума, и двигаться в сторону единственной велодорожки, что была поблизости — на набережной Фонтанки. Уж там-то прокачусь с ветерком на всех возможных 20 км/ч. Не отходя далеко от «Горьковской», я слишком рано перешла Кронверкский проспект, уперлась в конце тротуара с пугавшимися меня прохожими в подземный пешеходный переход и по старой пешеходной привычке туда нырнула. Пандусы в помощь.



Однако если спустить самокат с горем пополам еще удалось, зажав тормоз, то поднять наверх железного коня, который сам весит почти как я, даже пандус не помог. Несколько секунд обалдевшие прохожие наблюдали, как я загнала себя в безвыходную ситуацию и тащу на своем горбу тяжелый самокат, пока свою помощь не предложил добрый молодой человек. Благодаря ему, моя гонка продолжилась.

Живописный вид с Троицкого моста стоил всех этих страданий и запачканных во время борьбы с самокатом белых кроссовок. Но после моста стало скучнее: включились ограничения скорости, путь превратился в миг от одного 80-секундного пешеходного перехода до другого, на которых хочешь не хочешь надо спешиваться. Плюс тротуар на набережной Мойки в районе Михайловского замка оказался экстремально узким. Чтобы никого не задеть даже в теории, пришлось просто пройти его пешком, заставляя самокат скакать по поребрикам.



И вот наконец-то — велодорожка на Фонтанке и максимальные 20 км/ч. Всё было здорово, если не брать в расчет, что на подъезде к Невскому велодорожку перегородил автомобиль на аварийке. Невский я попробовала пересечь вместе с другими участниками движения, но при выезде на него самокат стал вести себя странно: сначала заглох, потом резко сорвался с места с довольно большой скоростью. В голове пронеслись заголовки: «Корреспондент «Фонтанки» убился на самокате». Я не стала рисковать и перешла на тротуар. В итоге пришла последней, зато целая и с подкачанными руками.

Аренда самоката на час стоила 310 рублей, путь занял около 33 минут. Стоимость поездки составила 170,5 рубля. Как-то совсем не экономно получилось. Ездить на личном самокате, у которого другие характеристики и нет ограничений по скорости, выгоднее. В среднем на его обслуживание уходит немного, говорят опытные самокатчики. Порядок цифр такой: около 2,5 тысячи рублей на разборку со смазкой раз в два года, тысяча рублей на замену подшипников, около 2 тысяч на колеса и их замену. Плюс электричество, в пересчете на нашу дистанцию — доли копеек.

