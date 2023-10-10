«Там такие крики были». Что говорят соседи о петербурженке, которая заперла 4-летнюю дочь в квартире

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Четырехлетка, которую мать оставила одну в квартире на проспекте Металлистов, пока остается в больнице. Как сообщили в администрации Калининского района Петербурга, у нее отсутствуют телесные повреждения. Отец ребенка заявил о готовности забрать дочь, но в органы опеки пока не обращался. При этом ребенка из семьи не изъяли. Ведется проверка.



Плачущую девочку увидели у окна на первом этаже в пятиэтажке на проспекте Металлистов 2 октября . Она звала на помощь, говорила, что ее оставили одну в квартире и что она не ела два дня.



Корреспондент «Фонтанки» поговорила с соседями, которые помогали вызволить девочку из заточения. С журналистом согласилась пообщаться семейная пара. Они живут прямо напротив квартиры, в которой находился ребенок.

Как рассказывает Ирина, в тот день, 2 октября, ее муж вернулся домой и занялся делами на кухне. Тогда он услышал, что у окна кто-то переговаривается. Выглянув, мужчина увидел, как незнакомец беседует через окно с соседской девочкой. Ее он узнал сразу — множество раз до этого, по словам мужчины, он приносил ей игрушки и сладости.



«Я его [незнакомца] спросил, чего он хочет. Он сказал, мол, ребенок кричит в окно, просит помощи, говорит: «Дяденька-дяденька, помогите, мне плохо, у меня очень сильно болит живот, я одна», — рассказывает сосед.

После этого мужчина тоже вышел на улицу и подошел к окну. Девочка узнала соседа и рассказала ему, что ее оставили дома одну. Незнакомец пояснил, что ребенок давно зовет на помощь, окликает всех прохожих. Решили вызвать полицию.

После того как приехали наряд полиции с инспектором по делам несовершеннолетних, появилась другая проблема — как попасть в квартиру? Возникла даже идея вытащить ребенка через окно, но муж Ирины все-таки уговорил девочку подойти к входной двери, встать на табуретку и открыть замок, чтобы полицейские смогли войти. На их пути встали три собаки, одна из которых — крупного размера дворняга.



«Когда получилось открыть дверь, я взял девочку на руки, собак отогнал, чтобы другие смогли зайти. Но там жуть. Это надо видеть. Собаки не выгулянные, там всё в лужах, всё раскидано, везде грязно. Спальные места — жуть. Ну это бомжи. Выходит, она [девочка] в большой комнате спала вместе с собаками на диванчике».



Помимо мусора, хлама и испуганного ребенка, в квартире не было ничего, даже еды, вспоминает сосед.

Полицейские осмотрели комнаты и приняли решение забрать девочку. Именно в этот момент домой вернулась мама. Она объяснила, что ей нужно было срочно отлучиться в паспортный стол, а у ребенка якобы поднялась температура и она решила оставить дочь дома.



Девочка пробыла одна дома около 4 часов. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Девочка находится в больнице уже неделю. Как пояснили в администрации Калининского района, родители смогут забрать ребенка, когда создадут необходимые условия проживания. Пока же мать не предоставила возможность органам опеки проверить эти самые условия ни по месту проживания, ни по адресу регистрации.

До этого семья в поле зрения органов не попадала. Как рассказывает соседка Ирина, супруги с ребенком переехали в их дом около двух лет назад. Сначала всё было нормально, хотя иногда у соседей возникали вопросы к методам воспитания и благополучию новых жильцов.



«Когда мы ремонт делали, я им диван отдал, газовую плиту, люстры, светильник. Я же вижу, что у них нет денег. И игрушки ребенку я приносил вместе с конфетами. Так она эти конфеты потом от мамы прятала», — говорит муж Ирины.

Всё изменилось в конце августа. Ирине и ее мужу показалось, что у супругов произошел разлад. После этого, говорят соседи, периодически они стали слышать крики ребенка.

«Там такие были крики. Ну как вам объяснить? Вот представьте, если ребенка поднять за волосы — вот так он будет орать. Ну я не знаю. Это не просто плач или рыдания», — уверяют соседи.



Ирина говорит, что только за сентябрь слышала подобные крики трижды, когда была дома. Терпеть стенания ребенка женщина не смогла. К тому же всему этому аккомпанировал собачий вой.

«Ну бывает, все дети плачут, мало ли что. Но тут же совсем жутко. Я не могла это слушать. Побежала туда, стучусь, а они не открывают. Когда мы начинали дубасить, говорить, что мы полицию вызовем, — раз, и тишина».

Соседи решили проконсультироваться с полицейскими, что им делать в такой ситуации. Там посоветовали писать заявление. Но у Ирины и ее мужа возникли сомнения — имеют ли они право лезть в семью и разлучать малышку с родителями.

«Когда отец жил с ними, он к ребенку относился очень хорошо. Несмотря на то что он попивает, ребенка он любит. У нас же слышимость в ванной хорошая. Он там ребенка купал, ласково обращался, гулял с девочкой. Насколько я знаю, он занимался и стиркой, и уборкой, и готовкой, ребенка кормил», — делится Ирина.



Вскоре отец ребенка снова стал появляться в квартире. Тогда, признается Ирина, стало тише. Но неизвестно, связано ли это с присутствием дома отца. Сам мужчина рассказывал «Фонтанке», что работает охранником и подолгу отсутствует дома. При этом соседи недоумевают — если мать работает кондуктором, а отец — охранником, то кто же заботится о девочке?

Самого ребенка соседи практически не видят. Они даже не знают, водят ли ее в садик или на прогулки.

«Мы столько раз видели, что они выходят из квартиры, но ребенок-то ведь дома. То есть, скорее всего, они ребенка регулярно оставляли одного. Ну или с собаками», — предполагает сосед.

Остальные жители дома, с которыми удалось пообщаться корреспонденту «Фонтанки», тоже не могут дать характеристику семье, поскольку видят их редко. Но одна из соседок с четвертого этажа описала хозяйку квартиры как очень агрессивную и крикливую женщину. Однако выглядит она прилично, добавила соседка.



То же самое говорят и жильцы первого этажа.



«Мне кажется, там что-то у матери неблагополучно с головой. Она немножко какая-то… Она всегда кричала, когда приходила с работы, всегда было слышно — она пришла. Агрессивная очень», — вспоминает Ирина.



После того как малышку забрали в больницу, ее родителей ни Ирина, ни ее муж не видели. Однако женщина слышала, что в соседней квартире затеяли уборку. Соседи предполагают, что мать намерена вернуть себе дочь. Однако Ирина надеется, что это произойдет по закону и только после того, как в квартире создадут хорошие условия для проживания ребенка.

«Я понимаю, если бы всё было благополучно. Ребенка оставили, он проснулся, испугался, стал кричать в окно, но в самой квартире всё нормально. А тут-то ведь не так. Там и близко всё не в порядке».

