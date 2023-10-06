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    В Петербурге возбудили дело после обнаружения девочки, которая плакала и просила есть

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    Отдел дознания УМВД Калининского района возбудил уголовное дело в отношении матери четырехлетней девочки, найденной в квартире в одиночестве.

    Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД. Дело возбуждено по статье «оставление в опасности».

    Девочку увидела днем 2 октября соседка в окне первого этажа дома на проспекте Металлистов. Малышка плакала и говорила, что не ела два дня. Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, 35-летняя мать ребенка ушла в 11.30 в паспортный стол и вернулась только около трех дня. К этому времени девочку увезли в детскую больницу с признаками ОРВИ и синяками на руках и ногах. Про них ребенок сказал, что её бил отец. Эта информация проверяется.

    Семья прописана в Выборгском районе Петербурге, и в поле зрения органов опеки до этого не попадала.

    В квартире сотрудники полиции увидели признаки антисанитарии: тараканов, клопов.

    Полиция и прокуратура района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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    Комментарии 8

    Гость06 Окт 2023 в 14:53
    Скрепы.
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