В Петербурге возбудили дело после обнаружения девочки, которая плакала и просила есть

Отдел дознания УМВД Калининского района возбудил уголовное дело в отношении матери четырехлетней девочки, найденной в квартире в одиночестве.



Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД. Дело возбуждено по статье «оставление в опасности».



Девочку увидела днем 2 октября соседка в окне первого этажа дома на проспекте Металлистов. Малышка плакала и говорила, что не ела два дня. Как стало известно «Фонтанке» 6 октября, 35-летняя мать ребенка ушла в 11.30 в паспортный стол и вернулась только около трех дня. К этому времени девочку увезли в детскую больницу с признаками ОРВИ и синяками на руках и ногах. Про них ребенок сказал, что её бил отец. Эта информация проверяется.

